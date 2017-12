Duits skitalent (17) overleeft val op training niet LPB

10u53

Bron: anp/belga 6 Twitter Max Burkhart.

De Duitse skiër Max Burkhart is na een ongeval op training in het Canadese Lake Louise om het leven gekomen. Het 17-jarige skitalent kwam dinsdag hard in een vangnet terecht. Een helikopter bracht hem over naar een ziekenhuis in Calgary, waar hij een dag later overleed. De jonge Duitser was in Canada in het kader van de Nor-Am Cup.

Update | German skier succumbs to injuries sustained during Tuesday's NorAm Cup competition at Lake Louise. Officials confirm Max Burkhart, 17, passed away in hospital on Wednesday https://t.co/Fqsp27Yecc #yyc (image: Instagram) pic.twitter.com/ZbiFccfGy9 CTV Calgary(@ CTVCalgary) link