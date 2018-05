Duel tussen ouderdomsdekens in finale WK snooker: Williams of Higgins wordt oudste wereldkampioen sinds 1978 MH/GVS

06 mei 2018

08u08

Bron: Belga 17 Meer Sport Vijftien jaar nadat hij zich voor de tweede keer tot wereldkampioen kroonde staat Mark Williams (WS-7) opnieuw in de finale van het wereldkampioenschap snooker. In zijn halve finale won de 43-jarige Welshman gisteren in het Crucible Theatre van Sheffield met 17-15 van de Engelsman Barry Hawkins (WS-6). In de eindstrijd staat Williams tegenover zijn oude vriend John Higgins (WS-5).

Williams was de hele tijd op achtervolgen aangewezen en moest gisteravond met een 13-11-achterstand aan de slotsessie beginnen. Pas bij 16-15 kwam "The Welsh Potting Machine" een eerste keer op voorsprong. In de slotfase stapelden beide spelers de foutjes op. Uiteindelijk bleek Williams het best tegen de druk bestand en won hij een eindeloos durend 32ste frame op de zwarte bal.

Het wordt de vierde WK-finale voor Williams. In de eerste moest hij in 1999 met 18-11 het onderspit delven voor de Schot Stephen Hendry. Een jaar later werd hij wereldkampioen door zijn landgenoot Matthew Stevens met 18-16 te verslaan en in 2003 moest de Ier Ken Doherty eveneens met 18-16 voor de bijl. Sinds die tweede titel schopte hij het nog slechts één keer tot de halve finales (2011) en twee keer tot de kwartfinales (2006 en 2016). Vorig jaar slaagde hij er niet eens in zich voor het WK te plaatsen en dacht hij aan stoppen.

Williams beet echter door en won dit seizoen al het Northern Ireland Open, het German Masters en het WK Six-red. In zijn carrière zit hij aan twintig rankingtitels, waarmee hij na Hendry (36), Ronnie O'Sullivan (33), John Higgins (30) en Steve Davis (28) de vijfde plaats inneemt op de eeuwige ranglijst.

Vandaag en morgen staat Williams in de finale tegenover zijn oude vriend John Higgins (WS-5). Die 42-jarige Schot schakelde eerder gisteren de Engelsman Kyren Wilson (WS-9) met 17-13 uit. Higgins won het WK al in 1998, 2007, 2009 en 2011. In 2001 en vorig jaar was hij runner-up. Met een vijfde wereldtitel zou "The Wizard of Wishwaw" even goed doen als Ronnie O'Sullivan. Alleen de Schot Stephen Hendry (7), de Engelsman Steve Davis (6) en de Welshman Ray Reardon (6) doen nog beter.

Samen met O'Sullivan vormen Williams en Higgins "The class of '92". De drie werden in 1975 geboren en werden in 1992 profspeler. Vanaf morgen zijn ze samen goed voor twaalf wereldtitels. Eén van hen wordt morgen de oudste wereldkampioen sinds de Welshman Ray Reardon in 1978 zijn zesde wereldtitel pakte.

"Hij is kaal, ik ben grijs. Het wordt sowieso een mentale strijd", blikte Higgins gisteren vooruit. "Dat ik de finale tegen Mark speel maakt het extra speciaal. We draaien allebei al 25 jaar mee. Hij won hier twee keer, ik ga voor mijn vijfde titel. Het wordt een titanenstrijd."

"Momenteel ben ik uitgeput. Als ik nu tegen John moest spelen, werd het 18-0", verklaarde Williams kort na zijn halve finale. Ik hoop op een goede nachtrust en dan kan ik nog twee dagen alles geven." Bij het begin van het WK geloofde Williams niet erg in zijn kansen en beloofde hij zijn persconferentie naakt te zullen geven, mocht hij het toernooi winnen. "Daar moet ik me natuurlijk aan houden. Absoluut. Er zal toch wel iets in de buurt staan om het belangrijkste af te schermen?"

De finale wordt vandaag en morgen over vier sessies naar een best of 35 gespeeld. De winnaar strijkt 425.000 pond (481.000 euro) op, de runner-up krijgt een cheque van 180.000 pond (204.000 euro) overhandigd. Voor Higgins is er voorlopig ook nog een bonus van 10.000 pond (11.500 euro) voor de hoogste break van het toernooi. In de achtste finales potte hij een 146 weg. De nieuwe wereldkampioen klimt op de Order of Merit naar de tweede plaats op. Uittredend wereldkampioen Mark Selby blijft de nummer een. Bij verlies wordt Higgins vierde op de wereldranglijst, Williams vijfde. Luca Brecel, die in Sheffield in de eerste ronde sneuvelde, zakt van dertien naar vijftien.

