Drievoudig olympisch turnkampioene seksueel misbruikt door teamarts Redactie

10u11

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport De Amerikaanse drievoudig olympisch turnkampioene Gabby Douglas (21) is naar buiten gekomen met de bekentenis dat ze seksueel is misbruikt door de voormalige teamarts Larry Nassar. Al eerder klaagden Aly Raisman en McKayla Maroney, die met Douglas het teamgoud wonnen bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen, de arts aan. De 54-jarige Nassar zit inmiddels vast op verdenking van misbruik en bezit van kinderporno. Hij riskeert 25 jaar gevangenisstraf.

Douglas kreeg vorige week nog kritiek te verduren nadat ze op Twitter had geschreven dat het de verantwoordelijkheid van vrouwen is seksueel intimidatie te voorkomen, bijvoorbeeld door gepaste kleding te dragen. Daarmee zouden verkeerde mensen alleen maar worden verleid, was haar stelling.

De Amerikaanse, goed voor twee keer goud in Londen (waaronder in de individuele allroundcompetitie) en een keer in Rio, bood nu in een bericht op Instagram haar verontschuldigingen aan voor die opmerkingen en voegde er direct aan toe dat ook zij was misbruikt door de teamarts, die in 2015 na bijna twintig jaar dienstverband bij de Amerikaanse federatie werd ontslagen. "We zijn jarenlang geconditioneerd om te zwijgen over heel pijnlijke ervaringen", schreef de tweevoudig wereldkampioene.

please hear my heart Een foto die is geplaatst door Douglas (@gabbycvdouglas) op 21 nov 2017 om 21:16 CET

Photo News