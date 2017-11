Drievoudig olympisch kampioen gewichtheffen sterft op 50-jarige leeftijd Redactie

14u20

Bron: Belga 0 AFP

De Turkse oud-gewichtheffer Naim Süleymanoglu is gisteren op 50-jarige leeftijd gestorven in een ziekenhuis in Istanboel. Dat meldt het nationale persagentschap Anadolu. Süleymanoglu werd drie keer olympisch kampioen (1988, 1992 en 1996) in de categorie tot 60 kilogram.

De 1m47 kleine Süleymanoglu, die in Turkije na zijn drie olympische titels een volksheld werd, was sinds eind september in het ziekenhuis opgenomen met problemen aan de lever. De in Bulgarije geboren Turk beschikte als atleet over een ongewoon sterke armkracht en een enorme snelheid van uitvoering.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan betuigde al zijn medeleven aan de familie van de atleet.

