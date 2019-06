Dries Koekelkoren en Tom van Walle verliezen openingswedstrijd op WK beachvolley



28 juni 2019

23u53

Bron: Belga 0 Beachvolleybal Dries Koekelkoren en Tom van Walle (FIVB-26) zijn in Hamburg niet goed gestart in de poulefase van het WK beachvolleybal. Ze moesten met 21-18 en 21-11 het onderspit delven voor de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner (FIVB-15).

De Belgen waren na afloop ontgoocheld. “Vooral die tweede set zindert na”, vertelde Van Walle. “Die kan ons heel zuur opbreken aangezien iedereen tegen elkaar speelt en er geen zwak broertje in onze poule zit. We moeten het ook vooral onszelf kwalijk nemen aangezien Tsjechië geen superwedstrijd speelde. We zetten hen onvoldoende onder druk met onze opslagen waardoor zij vlot konden variëren. Aangezien hun service ons wel in problemen bracht, maakten wij wel fouten. We zijn echt teleurgesteld.”

Tsjechië leidt nu in groep D, voor Qatar en Italië. Morgen nemen Koekelkoren en Van Walle het op tegen de Italianen Enrico Rossi en Adrian Ignacio Carambula, die in laatste instantie het duo van Sierra Leone kwamen vervangen. “Het wordt opnieuw zwaar tegen Italië, dat slechts nipt tegen Qatar verloor. Het is nu aan ons om wel voldoende druk te ontwikkelen, want anders heeft Italië echt wel heel wat mogelijkheden. Maar goed, we zijn capabel om hen te ontregelen met onze opslagdruk. We weten wat we moeten doen. Maar dat wisten we voor vandaag ook. Het is kwestie om het morgen ook op het veld te tonen.”