Drie weken voor het WK hockey blikt bondscoach McLeod vooruit: “Natuurlijk willen we de finale spelen” Redactie

07 november 2018

18u27

Bron: Belga 0 Meer Sport Precies drie weken voor de start van het WK hockey in het Indiase Bhubaneswar blikte Shane McLeod, bondscoach van de Red Lions, in Sint-Agatha-Berchem een laatste keer vooruit op de belangrijkste afspraak van het seizoen. De Belgische mannen staan volgens hun trainer te popelen om aan het WK te beginnen.

"De sfeer in de groep is uitstekend en de vorm is er", steekt de Nieuw-Zeelander van wal. "Iedereen is ongeduldig om naar India te vertrekken. Het wordt een lang toernooi (van 28 november tot 16 december), maar wat ons momenteel vooral bezighoudt, is zo snel mogelijk in het goede ritme komen."

Om in dat ritme te komen, spelen de Red Lions eerst nog drie oefeninterlands tegen Ierland, Nederland en Frankrijk, voor ze op 21 november naar Mumbai afreizen. Daar blijven ze drie dagen, om dan richting Bhubaneswar te trekken. "Andere ploegen verkiezen minitoernooien in hun voorbereiding, maar de omgeving tijdens de trainingsperiodes is belangrijk voor ons. Daarom spelen we drie keer in eigen land, dan hebben we meer controle over wat er tussen de oefenpartijen gebeurt."

Als derde op de wereldranking mag België ambitie koesteren, maar McLeod bouwt toch enige voorzichtigheid in. "Stap per stap, al willen we natuurlijk graag de finale spelen. Onze poule met India, Canada en Zuid-Afrika wordt interessant. Tegen de Indiërs spelen in hun eigen land, is heel lastig. Daarna komen we waarschijnlijk landen als Duitsland en Nederland tegen. De eerste cruciale stap wordt de kwartfinales overleven. Eens in de halve finales, willen we tot het einde meespelen."

Aan het WK nemen zestien landen deel, verdeeld in vier groepen van vier. België (FIH 3) zit in groep C met India (FIH 5), Canada (FIH 11) en Zuid-Afrika (FIH 15). De eerste van elke groep stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barrages.

Loïck Luypaert: “Zonder wereldtitel zullen we ontgoocheld terugkeren”

“Zonder de wereldtitel zullen we ontgoocheld terug naar huis keren”, sprak Luypaert duidelijke taal. “Het is afwachten hoe het toernooi verloopt, maar de kwartfinales worden zonder twijfel cruciaal. Voor goud zal het gaan tussen Europees kampioen Nederland, wereldkampioen Australië, olympisch kampioen Argentinië en onszelf. De titel is een uitgesproken doel voor ons”, aldus de verdediger van Braxgata.

Een toernooi van drie weken doorkomen, is niet evident, zo weet Luypaert. “Verveling is het grootste gevaar. Behalve spelen en voorbereiden, is er weinig te beleven. Daar moet je goed mee omgaan. Voeding is ook delicaat, maar daar zijn we bij onze derde of vierde keer in India al aan gewend. We zullen twintig dagen kip en rijst eten”, zei hij lachend.

België opent zijn toernooi op 28 november tegen Canada, maar speelt eerst nog drie oefenwedstrijden in eigen land. Die zullen volgens Victor Wegnez, met zijn 22 lentes de jongste van de groep, niet met de handrem op gespeeld worden. “We spelen om ons 110 procent te geven en denken niet aan mogelijke blessures. Voluit gaan is de enige manier om nog vooruitgang te boeken.”

Aanvaller Sébastien Dockier ontbreekt in de oefenpartijen met een knieblessure. “Jammer, want we wilden zien hoe de ploeg in zijn totaliteit draaide”, zegt collega-aanvaller Thomas Briels. “Maar we zullen zeker enkele fases testen, die we in India in de praktijk willen omzetten.”