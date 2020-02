Drie tips voor de Belgian Cats, zodat ze hun ticket voor Tokio toch bemachtigen Redactie

08 februari 2020

12u40 0 Basketbal Bondscoach Philip Mestdagh herkende donderdag de eerste vijftien minuten zijn Belgian Cats niet - hij was niet de enige. Hun ‘poetry in motion’ van 2018 was ver zoek. Hoe kan het beter zodat ze morgen dat felbegeerde olympische ticket uit de brand kunnen slepen?

Relax, Julie

Julie Allemand is de spelverdeelster die de Cats moet laten spinnen. Als zij de motor niet aan de praat krijgt, dan sputtert de hele machine - zoals donderdag. De 23-jarige Luikse is zich daar erg van bewust en lijkt wel het gewicht van de wereld te dragen - ze was in tranen in Oostende. Allemand wil het gewoon té goed doen: “Dat is de perfectionist in mij. Ik wil het team graag helpen en dat is me tegen Canada niet gelukt.” Op het WK van 2018 was Allemand een ‘nieuw’ gezicht bij de Cats en kon ze bevrijd spelen. Zo schopte ze het tot de revelatie van het WK: niemand gaf meer assists (8,2 per match). Donderdag was ze onherkenbaar, met 1 op 9 shots en 4 assists. “Julie legt de lat altijd bijzonder hoog voor zichzelf”, zegt Mestdagh. “Terwijl ze nog heel jong is. Ze beseft dat het beter kan. Ze is ook bij onze psycholoog langsgegaan - Julie was met te veel tegelijk bezig.” Allemand weet wat ze moet doen: het ritme bepalen. De Belgen sneller laten spelen en beseffen dat ze er niet alléén voor staat - relax, Julie.

Laat je zien, Kyara

Sinds het WK van 2018 en de knieproblemen van Ann Wauters is Kyara Linskens eerste keuze als center bij de Cats. Ze heeft er de gestalte (1m93) en het postuur voor. Bovendien heeft Linskens ook erg goede handjes. “Kyara, dat is een shooting guard in het lichaam van een center”, zo grapte een Cat eens. Stilaan is het tijd dat de center in Linskens opstaat, eentje die het gevecht in the paint aangaat. Tegen Canada scoorden de Belgen 8 van de 56 punten inside - geen enkel kwam van de 23-jarige Oostendse. Canada kwam aan 26 op 61 punten. De rekening is dan snel gemaakt. Onder de korf kwamen de Cats tekort en dan mag Linskens, die verdedigend wel haar job doet, zich aangesproken voelen - offensief moet ze zich meer tonen.

Geloof erin, Kim

Kim Mestdagh is samen met Allemand en Meesseman een key player bij de Cats - de scherpschutter van het gezelschap. Op het WK van 2018 scoorde ze gemiddeld 16,2 punten en gooide ze haar driepunters aan 48,5% binnen. Op het EK haalde ze 14,8 punten en 37,8%. Donderdag bleef de 29-jarige Ieperse steken op 12 punten, maar vooral: de guard werkte haar shots aan slechts 22,22 procent af. “Als je inside niets gedaan krijgt, dan wordt het voor de tegenstander natuurlijk makkelijk om op de shooters te verdedigen”, legt haar vader Philip Mestdagh uit. “Maar Kim is matuur genoeg om een mindere match te plaatsen. Kim was niet de enige die soms een shot forceerde. Wat er vooral ontbrak, was geduld: laat de bal het werk doen.”