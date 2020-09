Drie maanden na zijn ‘afscheid’ kondigt Conor McGregor nieuwe comeback aan tegen Pacquiao: “Ook hij is bang om te vechten” ABD

26 september 2020

09u44

Bron: The Mirror/Daily Mail 2 Boksen Conor McGregor (32) kan het niet laten. Drie maanden nadat hij zijn afscheid aankondigde, is hij alweer klaar voor een nieuwe comeback. De Ierse kooivechter zal volgend jaar zo goed als zeker bokslegende Manny Pacquiao (41) bekampen in het Midden-Oosten.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

“Bedankt voor alle herinneringen. Wat een avontuur is dit geweest.” Conor McGregor nam in juni, via een tweet, afscheid van de vechtsport. ‘t Was de derde keer dat hij op ‘pensioen’ ging. Maar ook nu blijkt die beslissing niet definitief te zijn. Er komt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe comeback. ‘The Notorious’ kondigde gisteravond aan dat hij volgend jaar Manny Pacquiao zal bekampen in het Midden-Oosten.

Het wordt een gevecht tussen twee wereldsterren op retour. MMA-kampioen McGregor won in januari wel nog een kamp tegen Donald ‘Cowboy’ Cerrone met een knock-out na 40 seconden, maar verder waren de laatste jaren niet echt succesvol. Zo ging hij in 2018 ten onder tegen grote rivaal Khabib. Een jaar eerder verloor hij in de boksring ook de ‘Money Fight’ tegen Floyd Mayweather.

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight. Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

Bokslegende Manny Pacquiao, die in zijn rijk gevulde carrière wereldtitels won in liefst acht verschillende gewichtsklassen, weet trouwens wat verliezen van Mayweather is. In 2015 moest de Filipijn het hoofd buigen tegen de Amerikaanse superster in wat het ‘Gevecht van de Eeuw’ genoemd werd.

Volgend jaar gaan Pacquiao en McGregor het dus hoogstwaarschijnlijk tegen mekaar opnemen. “Het wordt een eer om tegen twee van de grootste boksers van hun generatie uit te mogen komen, allebei bang om te vechten”, begon McGregor de mentale oorlogsvoering al op Twitter.

Volgens verschillende buitenlandse media zouden de entourage van McGregor en Pacquiao in vergevorderde onderhandelingen zijn. Een officiële bevestiging van de kamp is er nog niet. Pacquiao, die politicus en senator is in zijn thuisland, zou de opbrengst van het gevecht willen gebruiken in de strijd tegen Covid-19.

McGregor kwam eerder deze maand in een negatief daglicht te staan nadat hij in Corsica in hechtenis was beland na een klacht over een aanranding. Hij ontkende “met klem elke aantijging die tegen hem is gemaakt” en werd uiteindelijk zonder verdere vervolging vrijgelaten.

VIDEO: McGregor slaat tegenstander knock-out na amper 40 seconden



