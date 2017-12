Drie Belgen bij laatste vier op WB driebanden in Hurghada Redactie

21u15

Bron: Belga 1 SDDH Meer Sport Frédéric Caudron (UMB-1), Eddy Merckx (UMB-8) en Roland Forthomme (UMB-37) hebben zich in het Egyptische Hurghada voor de halve finales van het laatste wereldbekertoernooi driebanden van het seizoen geplaatst. De Italiaan Marco Zanetti (UMB-5) is de enige niet-Belg bij de laatste vier.

Wereldkampioen Caudron won in de achtste finales met 40-20 van de Turk Birol Uymaz (UMB-42), waarbij hij een reeks van liefst achttien caramboles produceerde. Vervolgens schakelde hij in zijn kwartfinale de Zuid-Koreaanse wereldbekerleider Kim Heang Jik (UMB-6) met 40-22 uit.

Om een plaats in de finale staat "The Extraterrestrial" zaterdag tegenover Roland Forthomme (Bel/37). Die versloeg de Nederlander Dick Jaspers (UMB-2) in 18 beurten met 40-32. Merckx was in zijn kwartfinale met 40-22 een maatje te sterk voor de Deen Tony Carlsen (UMB-43) en treft nu de Italiaan Marco Zanetti (UMB-5).

Eddy Leppens (UMB-24), die net als Forthomme de kwalificaties doorworstelde, werd in de achtste finales met 40-35 uitgeschakeld door de Turk Murat Naci Coklu (UMB-7). Een ronde later moest die met 40-36 de duimen leggen voor Zanetti.

De drie Belgische halvefinalisten waren allemaal al eens winnaar in Hurghada.

Caudron won het toernooi in 2012 en 2015, Merckx in 2013 en Forthomme in 2005. Als Caudron een derde keer wint aan de Rode Zee, is hij ook de eindwinnaar van de Wereldbeker. Het zou zijn vierde Wereldbeker zijn, na 2005, 2009 en 2014. Als Caudron het toernooi niet wint, wordt Kim Heang Jik de eerste Zuid-Koreaanse eindlaureaat.