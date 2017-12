Dressel en Sjöström verkozen tot Zwemmer en Zwemster van het Jaar DMM

Bron: Belga 0 AFP

Op de door de Internationale Zwemfederatie (FINA) georganiseerde "Nacht van de Sterren" zijn de Amerikaan Caeleb Dressel en de Zweedse Sarah Sjöström zaterdag in het Chinese Sanya verkozen tot Beste Zwemmer en Beste Zwemster van het Jaar.

De 21-jarige Dressel was op het WK in Boedapest de grote ster. Met zijn zeven titels (50m en 100m vrije slag, 100m vlinderslag, 4x100m vrije slag, 4x100m wisselslag, 4x100m gemengde vrije slag en 4x100m gemengde wisselslag) evenaarde hij de prestatie van Michael Phelps in Melbourne in 2007. Dressel toonde zich zo de waardige opvolger van zijn beroemde landgenoot, die in 2016 zijn zwembril voorgoed opborg. Phelps, goed voor 23 gouden medailles in zijn carrière, werd vorig jaar nog tot Zwemmer van het Jaar verkozen.

Bij de vrouwen werd de 24-jarige Sjöström beloond voor haar drie wereldtitels (50m vrije slag, 50m en 100m vlinderslag) en haar twee wereldrecords (50m en 100m vrije slag). In het klein bad brak ze nog eens vier wereldrecords (50m vrije slag, tweemaal op de 100m vrije slag, 200m vrije slag). Sjöström volgt de Hongaarse Katinka Hosszu op.

De Fransman Marc-Antoine Olivier (wereldkampioen op de 5 km en de teamproef) en de Braziliaanse Ana Marcela Cunha (wereldkampioene op de 25km) waren in 2017 de beste zwemmers in open water.

EPA

De laureaten van 'Nacht van de Sterren':

. Zwemmen

Mannen: Caeleb Dressel (VSt

Vrouwen: Sarah Sjöström (Zwe)

. Zwemmen in open water

Mannen: Marc-Antoine Olivier (Fra)

Vrouwen: Ana Marcela Cunha (Bra)

. Schoonspringen:

Mannen: Tom Daley (GBr)

Vrouwen: Shi Tingmao (Chn)

. Klifduiken

Mannen: Steve LoBue (VSt)

Vrouwen: Rhiannan Iffland (Aus)

. Synchroonzwemmen

Mannen: Giorgio Minisini (Ita) en Aleksandr Maltsev (Rus) ax aequo

Vrouwen: Svetlana Kolesnichenko (Rus)

. Waterpolo

Mannen: Kroatië

Vrouwen: De Verenigde Staten

AFP