Drama in de paardensport: 33-jarige amazone komt om het leven bij val, ook paard sterft YP

03 maart 2020

11u52

Bron: National Post 0 Paardensport Vreselijk nieuws vanuit Florida. Daar kwam Katharine Morel, een Canadese eventingamazone, afgelopen zaterdag hard ten val met haar merrie Kerry On. Beiden kwamen ze daarbij om het leven. Morel was amper 33, haar merrie acht.

“Tot onze grote spijt moeten we melden dat Katharine Morel en haar achtjarige volbloedmerrie Kerry On over de kop zijn gegaan”, klinkt het in een mededeling van de Amerikaanse federatie. “De amazone werd onmiddellijk na de val naar een lokaal ziekenhuis overgebracht, maar daar bezweek ze later aan haar verwondingen. Het paard liep fatale verwondingen op en overleed vrijwel meteen na het voorval. De Amerikaanse Eventing federatie, de wedstrijdorganisatie en de wedstrijdfunctionarissen betuigen hun diepste deelneming en medeleven met de familie en vrienden van Katharine Morel”, zo klonk het ook nog.

Olympische Spelen

Ook Equestrian Canada, de Canadese federatie, verspreidde al een statement. “Vandaag hebben we niet enkel een uitzonderlijke atlete verloren, maar ook een uitzonderlijk persoon”, zei high performance director James Hood. Hij vertelde ook dat Morel kans maakte op een ticket voor de Olympische Spelen. “We hadden Katharine net op onze radar. Ze ontwikkelde zich heel snel”, aldus Hood.

Meteen verkocht

In 2018 onthulde Morel nog in een interview hoe haar pad kruiste met dat van Kerry On. “Ik was op zoek naar een nieuw paard, toen ik de toen driejarige Kerry On zag. Ze was oorspronkelijk een racepaard, maar dat was niet haar ding - in haar laatste wedstrijd voor ik ze kocht, vertrok ze al stappend in plaats van al rennend. Toen ik de eerste keer naar haar keek, was ik al verkocht. Ik had geen idee of ze zou willen springen, maar ik besloot ervoor te gaan. Na een paar jaar training, bleek ze fenomenaal te zijn", aldus Morel.

