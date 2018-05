Dragons verovert vierde titel op rij in het mannenhockey Redactie

13 mei 2018

Dragons is voor het vierde opeenvolgende jaar landskampioen in het mannenhockey.

In de terugwedstrijd van de finale van de play-offs in de Audi Hockey League speelde het team uit Brasschaat vandaag 4-4-gelijk tegen Waterloo Ducks.

De draw volstond ruimschoots voor de titel nadat Dragons donderdag de heenwedstrijd met 5-1 had gewonnen. Beide duels werden op de terreinen van Braxgata in Boom gespeeld.

Dragons leidde bij de rust met 3-1 na treffers van Florent van Aubel (2x) en Jeffrey Thys. Maxime Capelle scoorde tegen. Na de pauze milderde William Ghislain tot 3-2, waarna Henri Raes de 4-2 lukte. Victor Charlet zette in het slot met twee omgezette penaltycorners de 4-4 eindstand op het bord.

Voor Dragons is het de elfde titel in de clubgeschiedenis, na 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2010, 2011, 2015, 2016 en 2017. Eerder op de dag won Léopold het duel om de derde plaats tegen Racing en veroverde zo het derde ticket voor de Euro Hockey League. Dragons en de Watducks waren al zeker van deelname aan de belangrijkste Europese clubcompetitie.

