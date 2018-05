Dragons droogt Waterloo Ducks af in heenwedstrijd PO-finale, Waterloo Ducks klopt Antwerp TLB

10 mei 2018

15u33

Bron: Belga 1 Meer Sport Dragons heeft een stevige optie genomen op de titel in de Audi Hockey League. Het team uit Brasschaat klopte donderdag op de terreinen van Braxgata in Boom in de heenwedstrijd van de finale van de Play-offs Waterloo Ducks met 5-1 (rust: 2-0).

Alexander Hendrickx, op strafcorner, en Henri Raes bezorgden titelhouder Dragons een dubbele voorsprong. Via een nieuwe strafcorner van Victor Wegnez en treffers van Florent Van Aubel en Jeffrey Thys liepen de Antwerpenaars uit. Loïc Sidler redde voor Waterloo in het slot de eer.

De return staat zondag (13u) op de agenda. Waterloo Ducks heeft ondanks de pandoering aan een overwinning genoeg om shoot-outs uit de brand te slepen. Door een reglementswijziging telt dit seizoen immers niet het doelpuntenverschil, maar het aantal zeges.

Eerder op de dag klopte Léopold in de heenwedstrijd van de kleine finale Racing met 3-1 (rust: 1-1). Ook hier volgt de return zondag (10u30).

Waterloo Ducks klopt Antwerp

Waterloo Ducks heeft de heenwedstrijd van de finale van de Play-offs van de Belfius Hockey League gewonnen. De Waals-Brabantse vrouwen klopten op de terreinen van Braxgata in Boom Antwerp met 1-0. Halfweg stond de eindstand al op het bord. France De Mot nam voor Waterloo de winnende treffer voor haar rekening.

Zondag (15u30) staat de return op de planning. Omdat door een reglementswijziging niet het doelpuntenverschil maar het aantal zeges telt, valt na een eventuele Antwerpse oevrwinning de beslissing na shoot-outs. Als Waterloo daarentegen opnieuw wint of de partij eindigt onbeslist, gaat de titel naar de Ducks.

"We hebben hard gevochten en stonden er op defensief vlak", reageerde Waterloo-coach Lisa Letchford. "Zondag zullen we opnieuw ons eigen spel spelen. Of we mikken op een draw? Helemaal niet. Alleen misschien kort voor het einde, als het nog gelijk staat."

Haar collega aan de overzijde, Sofie Gierts, beseft dat er nog werk aan de winkel is. "We hebben een heel slechte match op de mat gebracht, waardoor we nu maar één keuze hebben: de return winnen. Het is spijtig dat de beslissing eventueel na shoot-outs moet vallen. Vooral omdat we nog maar drie weken op de hoogte zijn van de reglementswijziging.