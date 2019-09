Double-double van Meesseman, die ook kaap van 2.000 punten rondt, leidt Washington naar belangrijke zege LPB

De Washington Mystics hebben, met dank aan een uitstekende Emma Meesseman, een 86-73-zege geboekt tegen de Dallas Wings in de WNBA. De Mystics starten zo als leider aan de play-offs. Meesseman liet met 25 punten en 10 rebounds fraaie statistieken noteren. Ze rondde ook de kaap van de 2.000 punten in de WNBA. Verder was de Belgian Cat ook goed voor vier assists en één interceptie. Daar stonden één maal balverlies en twee persoonlijke fouten tegenover in 32 minuten speeltijd. De andere Belgische van Washington, Kim Mestdagh, kwam niet op het parket.

De 26-jarige Meesseman is nog maar aan haar zesde seizoen in de WNBA bezig, maar rondde wel al de kaap van de 2.000 punten. Na afloop was onze landgenote vooral blij met de eerste plaats in de eindstand van de reguliere competitie. "Zo houden we alles in handen", aldus de West-Vlaamse. "We hebben nu het thuisvoordeel en ik ben er zeker van dat onze supporters ons zullen helpen winnen."

Washington sluit de reguliere competitie zondag af tegen Chicago Sky. Nadien start het team meteen in de halve finales - het is vrijgesteld van de eerste twee ronden van de play-offs - met het thuisvoordeel aan zijn zijde. Meesseman en co zijn de grote favoriet voor de titel. De verliezend finalist van vorig jaar won elf van zijn laatste twaalf wedstrijden.