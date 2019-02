Dopingrazzia op WK noordse ski: vijf atleten gearresteerd YP

27 februari 2019

15u24

Bron: Belga 0 Meer Sport Bij een dopingrazzia in de marge van het WK noordse ski in het Oostenrijkse Seefeld zijn negen verdachten gearresteerd, onder wie vijf atleten uit Oostenrijk, Estland en Kazachstan, zo maakte de Oostenrijkse politie vandaag bekend.

Het ging om een gecoördineerde actie tussen Duitse en Oostenrijkse autoriteiten. Daarbij werden in beide landen zeventien raids gehouden en werd er een internationaal dopingnetwerk opgerold, aldus de Oostenrijkse federale politie. De invallen kwamen er na een onderzoek van twee maanden, dat de boeken ingaat als Operation Bloodletting. Het onderzoek spitste zich toe op sportarts Mark S., die werkte vanuit het Duitse Erfurt. "Deze criminele organisatie voerde al jaren bloeddoping uit bij topatleten met als oogpunt hun prestaties te verbeteren", is de conclusie van het onderzoek.

De betrokken sportarts en een handlanger werden gearresteerd in Erfurt, de overige arrestaties vonden in Seefeld plaats. Namen werden nog niet vrijgegeven, later vandaag zal er nog een persmoment gehouden worden.

