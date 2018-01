Zorgen om nieuwe flesjes voor dopingcontrole: "Ze kunnen met de hand worden geopend als ze ingevroren zijn" LPB

29 januari 2018

09u24

Bron: anp 7 Doping in sport De Duitse tv-zender ARD, dat in december 2014 het Russische dopingschandaal onthulde, komt vanavond met een nieuwe uitzending. Daarin meldt ARD onder meer dat de flesjes, die sinds een paar maanden bij dopingcontroles worden gebruikt om urine- en bloedmonsters op te slaan en te onderzoeken, niet helemaal betrouwbaar zijn. Ook klokkenluider Igor Rodchenkov, die ondergedoken leeft in de VS, komt aan bod: "Natuurlijk wist Poetin ervan."

De timing van de nieuwe documentaire - die de ARD in twee delen uitzendt, waarvan de eerste vanavond om 22u45 - is uiteraard niet toevallig gekozen. Over minder dan twee weken beginnen in Pyeongchang de Winterspelen waaraan meer dan 100 Russische atleten niet mogen meedoen. Hajo Seppelt, de onderzoeksjournalist die zijn tanden in het dopingdossier zette, besliste om het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nauw in de gaten te houden.

Het is de ARD die ontdekte dat de de flesjes die nu bij de dopingcontroles worden gebruikt, niet zo betrouwbaar zijn als werd aangenomen. Het dopinglabo van Keulen waarschuwde van zijn kant meteen het Wereldantidopingagentschap (WADA). Volgens de Duitse laboranten kunnen de verzegelde flesjes met de hand geopend worden zodra ze ingevroren zijn. Op aandringen van het WADA heeft de fabrikant uit Genève dat de afgelopen dagen uitgebreid getest, maar daar kwamen geen problemen uit voort. Het WADA gaat samen met de fabrikant en het lab in Keulen alle procedures nog eens overlopen. "WADA snapt dat deze situatie de nodige vragen en zorgen teweegbrengt. Indien nodig zullen we passende maatregelen nemen om de integriteit van dopingcontroles te waarborgen."

Tijdens de Winterspelen van Sotchi in 2014 slaagden de Russen erin om ongemerkt vervuilde dopingstalen van hun sporters te verwisselen voor 'schone'. Met de nieuwe flesjes zou dit niet meer kunnen gebeuren.

De ARD slaagde er ook in om Grigory Rodchenkov voor z'n camera te halen, de belangrijkste getuige in het Russische dopingschandaal. De gewezen directeur van het dopinglabo in Moskou verklaarde dat de Russische overheid het dopingmisbruik dirigeerde en daar ook de hulp van de Russische geheime dienst bij kreeg. In de nieuwe docu spreekt Rodchenkov, die Rusland is ontvlucht en getuigenbescherming geniet in de VS, nu ook de naam van president Vladimir Poetin uit: "Natuurlijk kwam het van bovenhand, van de president. Alleen hij kon de geheime dienst FSB zo'n speciaal dienstbevel geven." De ARD vroeg maar kreeg geen reactie van het Kremlin.

De dopingpraktijken, tijdens Sotchi 2014 verfijnd uitgevoerd, waren volgens documenten die de ARD kon inzien al gangbaar voor de Zomerspelen van 2008 en 2012.

Tot slot checkte de ARD ook of de Russische atleten, die van het IOC aan de Spelen van Rio 2016 mochten meedoen op voorwaarde dat hun Internationale Federatie het groen licht gaf, wel degelijk door onafhankelijke - lees: niét-Russische - instanties werden getest. Ze bekeken emails, brieven en andere documenten om dan te besluiten dat de informatie verre van volledig was en dat de kans niet onbestaande is dat een hoop Russische atleten onterecht aantraden in Rio.