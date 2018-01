Wilfried Meert: "Blijkbaar zit doping dan toch in hun cultuur of mentaliteit ingebakken" Valerie Hardie

18 januari 2018

18u10 0 Doping in sport Wanneer 36 Russische atleten zich, net na het verschijnen van dopingcontroleurs, plots te ziek voelen om aan een competitie in Irkutsk mee te doen, dan is dat op zijn minst verdacht te noemen voor een land dat al op de strafbank zit door een groot dopingschandaal. Ook Wilfried Meert fronste de wenkbrauwen toen hij het las.

Ze mogen niet naar de Winterspelen, tenzij als neutrale sporter, als een 'Athlete from Russia'. Een sanctie die de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) z'n Russische atleten al veel langer heeft opgelegd, sinds het schandaal in november 2015 rond systematisch en geïnstitutionaliseerd dopinggebruik in Rusland losbarstte.

Je zou denken dat Rusland z'n lesje dan wel heeft geleerd. Alleen als ze voldoen aan strikte criteria is de IAAF bereid om de schorsing op te heffen. Wat er nu aan het licht is gekomen - 36 atleten (10 senioren) die in het verre Siberië ineens ziek worden als ze horen dat er dopingcontroleurs van het Russische antidopingagentschap (RUSADA) aanwezig zijn - zal hun zaak geen goed doen.

Verdwenen atleten

Zo denk ook Wilfried Meert erover, die een jaar geleden stopte als meetingdirecteur van de Memorial Van Damme. "Toen ik het bericht las, dacht ik: 'Wat is dàt nu weeral?' Het is een blijft een pijnlijke vaststelling dat het in een groot land, zoals Rusland, lastig blijft om controles te doen. Ik herinner me dat Patrick Stevens op nieuwjaarsdag eens een dopingcontrole kreeg. Dat is makkelijk voor een controleur: hij stapt op het vliegtuig, landt in Zaventem en een uur later staat hij in Maasmechelen. Rusland is een ander verhaal. Om te beginnen heb je een visum nodig. Vraag dat aan en meteen gaan ze je screenen. Dan doet de tamtam zijn werk en nog vóór de dokter aankomt, zijn de atleten al verdwenen." Zoals het bekende McLaren-rapport al beschreef: atletes maken zich snel onder de voeten of gaan 'onderduiken' in militaire zones die voor de controleurs ontoegankelijk zijn.

"Als je dit hoort, zit het blijkbaar toch in hun cultuur of mentaliteit ingebakken," verzucht Meert. "Ze vangen de grote vissen maar dan gaan de subtoppers in zo'n groot land ervan uit dat zij wel onder de radar zullen blijven. En ze prepararen zich. Als 36 onbekende soldaten zich ook al doperen, hoe wil je dan dat instanties zoals het IOC, het wereldantidopingagentschap of de IAAF dit probleem oplossen? De enige mogelijkheid lijkt me dan om de deur dicht te doen."

En toch. Rusland kan niet voorgoed uitgesloten worden. Vroeg of laat moet de deur weer geopend worden. Meert: "Mijn voorstel is dan: wie zich kwalificeert voor en wil meedoen aan een EK, WK of Spelen moet minimaal een bepaald aantal keren buiten Rusland en buiten competitie getest worden. En niet over een periode van een maand of zo, maar van een jaar, van 1 januari tot 31 december. Het is één zaak dat ze binnen Rusland vals spelen, die oneerlijke concurrentie mag niet naar buiten komen."

Niet alle Russische atleten zijn trouwens gediend met het gedrag van hun collega's. Zo tweette Sergei Shubenkov, vice-wereldkampioen op de 110m horden: "Dopingcontrole viel binnen... Is dat de reden waarom een paar dozijn atleten zich terugtrokken?"

Meert waardeert de kritische houding van Shubenkov. "Want hij is echt zo'n slachtoffer van de affaire, collateral damage zeg maar. Shubenkov doet zijn uiterste best om te bewijzen dat hij het clean doet maar moet met lede ogen toezien hoe coaches en dokters blijven vals spelen. Als het zo doorgaat, zijn er straks maar twee of drie Russen meer die op het wereldtoneel mogen meedoen."

Als er toch een positieve kant aan het verhaal zit, vervolgt Meert, dan is het misschien wel dat RUSADA de controleurs op pad stuurde. "Hopelijk beginnen ze vanuit Moskou de zaken de dirigiren en zeggen ze: 'Stop! Zo kan het niet meer of we liggen overal uit.' Misschien beginnen ze eindelijk intern aan een opkuis. Want hoe je het ook draait of keert: voor Rusland en president Poetin is dit - een grote macht die van de grootste competities wordt uitgesloten - catastrofaal gezichtsverlies."

Al meer dan 14.000 dopingtests uitgevoerd, Russen krijgen extra aandacht

In aanloop naar de komende Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari) werden al meer dan 14.000 dopingtests afgenomen van meer dan 6.000 atleten uit 61 landen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) donderdag bekendgemaakt. De Russische atleten kregen in verhouding vaker dopingcontroleurs over de vloer.

In november en december werden twee keer zoveel Russische atleten getest op dopinggebruik in vergelijking met elk ander land, zo klinkt het.

De controles werden in de periode april-december 2017 uitgevoerd door de nationale antidopingorganisaties en de internationale olympische wintersportfederaties. Inzake het aantal tests is er sprake van een toename van 70 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

"Het beschermen van cleane atleten door doping te bestrijden is een topprioriteit voor het IOC", stelt dokter Richard Budgett, Medisch en Wetenschappelijk Directeur bij het IOC. "De sportintegriteit van de Spelen is uitermate belangrijk. We engageren ons om er samen met onze partners voor te zorgen dat er in Pyeongchang 2018 een level playing field zal zijn voor alle cleane atleten."