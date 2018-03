WADA ziet lichte verbetering in Russisch antidopingbeleid: "Maar het gaat traag" LPB

21 maart 2018

12u49

Bron: anp 0 Doping in sport Het Wereldantidopingagentschap (WADA) ziet enige verbetering in het Russische beleid tegen doping, maar voorzitter Craig Reedie vindt dat het langzaam gaat.

Reedie vertelde tijdens een WADA-conferentie in Lausanne dat het Russische antidopingbureau (Rusada) "bemoedigende progressie" heeft gemaakt, maar dat er nog een lange weg te gaan is voordat de Russen voldoen aan de internationale standaard.

"We verwelkomen graag een onafhankelijk en efficiënt Rusada. Het is jammer dat het de Russische autoriteiten zo veel tijd kost om dat te laten gebeuren", zei Reedie, die de gebrekkige medewerking betreurt. "Want er is door het WADA enorm veel werk verzet om de Russische autoriteiten te overtuigen dat ze de feiten zoals die in het rapport van McLaren aan het licht kwamen, erkennen en accepteren."

In het genoemde rapport was sprake van systematisch door de staat gestuurd dopinggebruik in Rusland.