WADA ziet aantal positieve controles toenemen, Rusland 'slechts' op vijfde plaats

20 december 2019

10u18

Bron: belga/afp 0

Het aantal op doping betrapte sporters is in 2017 wereldwijd gestegen tot 1804. Dat is 13,1 procent hoger dan in het jaar ervoor. Dat deelde het Wereldantidopingagentschap (WADA) mee in zijn jaaroverzicht. In Italië werden in 2017 de meeste overtredingen (171) van de dopingregels vastgesteld, gevolgd door Frankrijk (128) en Verenigde Staten (103). België was nummer acht op de lijst met 54 positieve controles. De boosdoeners waren actief in 93 sportdisciplines en afkomstig uit in totaal 114 landen.

Rusland stond 'slechts' op de vijfde plaats met 82 dopinggevallen in 2017. Het WADA legde het land eerder deze maand een schorsing van vier jaar op wegens omvangrijke dopingfraude. Rusland mag daardoor niet deelnemen aan de Olympische Spelen en WK's in diverse sporten. Het Russische antidopingagentschap (Rusada) tekende intussen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) al beroep aan tegen deze sanctie.

In 2017 werden in bodybuilding de meeste overtreders gepakt (266), gevolgd door atletiek (242) en wielrennen (218). Voetbal staat op de zesde plaats. Volgens het rapport van het WADA werden in het betreffende jaar ruim 245.000 dopingcontroles uitgevoerd.