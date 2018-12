WADA voert nieuwe audit uit bij Russisch antidopingagentschap, IAAF blijft Russische atleten weigeren LPB

04 december 2018

14u17

Bron: afp 0 Doping in sport Het Wereldantidopingagentschap (WADA) neemt Rusland opnieuw onder de loep. Volgende week zal het WADA in Moskou een uitgebreide audit uitvoeren. Dat bevestigden verantwoordelijken van het Russisch antidopingagentschap (Rusada).

Rusland kampt al jaren met ernstige dopingschandalen. In 2015 werd het Rusada nog onder toezicht geplaatst en geschorst nadat aan het licht kwam dat Rusland op de Olympische Winterspelen in 2014 in Sotchi een dopingprogramma steunde. Duizenden Russische sporters kregen via een laboratorium in Moskou doping. In september van dit jaar besliste het WADA om deze schorsing op te heffen, onder voorwaarde dat ze Rusada konden controleren en ook toegang kregen tot het dopinglab in Moskou.

"We willen dat deze controle een succes is. De verantwoordelijken van het WADA komen aan op maandag 10 december en de controle van Rusada vindt plaats op 11 en 12 december", aldus Margarita Pakhnotskaïa, vice-presidente van Rusada, in Russische media. Volgens Rusada-voorzitter Yuri Ganus staat de controle los van het WADA-bezoek aan het beruchte dopinglab in Moskou, dat vorige week heeft plaatsgevonden. Met deze audit hoopt het WADA volgens internationale bronnen eindelijk de weg te openen naar volledige transparantie in het laboratorium, waar tussen 2011 en 2015 met medewerking van de Russische staat massaal fraude werd gepleegd.

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) blijft intussen de aanwezigheid van Russische atleten ook de komende maanden verbieden op internationale evenementen. Volgens de IAAF heeft Rusland nog niet aan voldoende voorwaarden voldaan om weer toegelaten te worden. De IAAF baseert zich op een rapport van een eigen, onafhankelijke werkgroep. De Noor Rune Andersen, voorzitter van de werkgroep, zei in juli al dat de Russen te weinig vooruitgang boekten. De IAAF vindt het vooral belangrijk dat Rusada de bevindingen in het rapport van het WADA, van onderzoeker Richard McLaren, onderschrijft. Eén van zijn conclusies is dat de systematische dopingpraktijken door de Russische staat werden ondersteund. De Russische autoriteiten gaan daar niet in mee en geven alleen toe dat sprake is geweest van doping op grote schaal.