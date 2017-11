WADA verwerft nieuwe informatie over Russisch dopingschandaal Redactie

20u17

Bron: Belga 0 REUTERS Doping in sport Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft nieuwe informatie verworven over het door de Russische staat gesteunde dopingnetwerk, dat het McLaren-rapport vorig jaar aan het licht bracht. Dat heeft het WADA vandaag bekendgemaakt.

Het WADA meldt sinds eind oktober in het bezit te zijn van een elektronisch bestand met gegevens van dopingtesten die tussen januari 2012 en augustus 2015 uitgevoerd zijn in een lab in Moskou. Het agentschap is momenteel bezig met de verwerking van de data en plant de resultaten hiervan medio november door te spelen aan zijn uitvoerend comité. Over de precieze inhoud van het bestand weidt het WADA niet uit, maar het merkt op dat "de nieuwe informatie het idee versterkt dat de Russische autoriteiten wat gebeurd is publiekelijk moeten erkennen, zodat het publiek zijn vertrouwen kan herstellen in de Russische sportwereld".

Sinds het verschijnen van het McLaren-rapport regent het schorsingen voor Russische atleten, die bij hercontroles door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) alsnog betrapt worden op het gebruik van doping. Begin december neemt het IOC een besluit over de deelname van Rusland aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari).