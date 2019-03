WADA start verificatie van data uit Russische antidopinglab LPB

06 maart 2019

19u23

Bron: dpa 0 Doping in sport Experten van het Wereldantidopingagentschap (WADA) hebben de tientallen terabytes aan informatie van het Russische antidopinglab in Moskou verwerkt. Ze kunnen nu overgaan tot het onderzoeken van de gegevens. Het lab in kwestie werd de spil in een grootschalig onderzoek na onthullingen over een gestructureerd en staatsgeleid dopingbeleid binnen de Russische atletiek tussen 2011 en 2015.

Het dopingschandaal in de Russische atletiek barstte los in november 2015 en leidde tot de schorsing van het Russische antidopingagentschap (RUSADA). Begin september 2018 besloot het WADA om de schorsing op te heffen, op twee voorwaarden: vrije toegang tot de elektronische gegevens van het lab in Moskou en inzage in de resterende stalen die in het lab bewaard werden, om eventuele heranalyses uit te voeren. Rusland miste de deadline voor de eerste voorwaarde, die verstreek op 31 december, maar het WADA startte het proces een week later alsnog op.

“Dit is een gigantische onderneming, die betrekking heeft op meer dan 1,5 miljoen gegevens”, aldus WADA-onderzoeksdirecteur Gunter Younger. De 24 terabytes aan elektronische gegevens zijn inmiddels geüpload, zo verklaart het WADA. Nu begint het proces van authentificatie. Het WADA maakte eerder al melding dat het uploaden en verifiëren van de data zo'n 2 à 3 maanden in beslag zou kunnen nemen. “We hebben het laboratorium heropgebouwd in een virtuele wereld, wat ons in staat stelt om de gegevens af te stemmen met de verschillende instrumenten. Zo kunnen we ons ervan verzekeren dat de data compleet, accuraat en onbezoedeld zijn”, aldus het WADA, dat zich sterk maakt dat de verkregen gegevens “cruciaal zijn als bewijsmateriaal tegen valsspelers, en om andere atleten vrij te pleiten”.