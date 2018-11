WADA spoort nog acht nieuwe dopingzondaars op van ‘Operacion Puerto’, maar mag namen niet bekendmaken LPB

16 november 2018

20u38

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft uit de bloed- en plasmastalen van de dopingzaak 'Operacion Puerto' nog acht nieuwe DNA-profielen van dopingzondaars kunnen opsporen, waardoor het totaal op 35 komt. Het WADA kent de namen van de betrokkenen, maar omdat de verjaringstermijn van acht jaar overschreden is, mag hun identiteit niet onthuld worden.

Het gaat om stalen die in 2006 bij de beruchte Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes in beslag genomen zijn door Spaanse speurders. Fuentes is de spilfiguur in een dopingschandaal waarbij verschillende atleten, onder wie wielrenners maar ook voetballers, tennissers en boksers, bloedtransfusies lieten uitvoeren. Pas tien jaar later, in juli 2016, kwamen meer dan 200 bloed- en plasmastalen terecht bij het WADA voor onderzoek. Daaruit filterden onderzoekers aanvankelijk 27 DNA-profielen. "Maar we hebben er acht extra uit kunnen halen, dus nu zitten we aan een totaal van 35 DNA-profielen", aldus Günter Younger, die het WADA-onderzoek leidt. "Nu is het onze taak om de corresponderende bloedstalen te vinden."

Verjaringstermijn

Op een meeting van het WADA in mei in Montréal liet Younger weten dat zeven atleten geïdentificeerd zijn. Drie zijn intussen op pensioen, maar vier van de dopingzondaars sporten nog steeds. "Maar we kunnen hen niet straffen", aldus Younger. Het WADA hanteert immers een verjaringstermijn van acht jaar. Die werd in 2014 al overschreden. "We zijn te rade gegaan bij experten rond gegevensbescherming om te bekijken wat we kunnen doen met die namen. Misschien mogen we die wel doorspelen aan de internationale sportfederaties voor hun dopingonderzoek? Zolang we daar geen sluitend antwoord op hebben, zal niemand - behalve de onderzoekers van mijn team - de namen te weten komen", aldus Younger, die hoopt in 2019 een antwoord te krijgen.

In het kader van het onderzoek werden zes wielrenners, onder wie Jan Ullrich en kersvers wereldkampioen Alejandro Valverde, geschorst. Tijdens het proces stond vooral het dopinggebruik in de wielersport centraal, terwijl Fuentes aangaf ook sporters uit andere disciplines te hebben behandeld.