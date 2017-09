WADA houdt doorlichting van Rusada met oog op eventueel einde van schorsing XC

Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft vandaag zijn driedaagse audit afgerond bij het Russische antidopingagentschap Rusada. Dat onderzoek was een vereiste om de schorsing van het Rusada in november eventueel op te heffen.

Onderzoekers van het WADA hebben de afgelopen drie dagen de werking van het Rusada geanalyseerd. Hun bevindingen zullen overgemaakt worden aan een comité binnen het WADA, dat in november zal beslissen of de schorsing tegen het Rusada vervalt.



Rusada werd in november 2015 geschorst nadat een WADA-rapport gestructureerd dopinggebruik in de Russische atletiek aan het licht had gebracht. Rusada zou daarbij positieve dopingtests verdoezeld hebben en atleten van nakende controles op de hoogte gebracht hebben. Het Russische antidopingagentschap kreeg recent van het WADA wel de toelating om onder internationaal toezicht zelf weer testen uit te voeren.