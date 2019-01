WADA heeft data uit Russisch antidopinglab eindelijk binnen LPB

17 januari 2019

21u10

Bron: Belga 0 Doping in sport Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft de data uit het Russische antidopinglab gekregen waarom het had gevraagd. Een team van drie deskundigen ontving vandaag de gegevens. Rusland voldeed eerder niet aan de deadline van eind december om de data beschikbaar te stellen.

"Dit is een belangrijke doorbraak voor schone sport", zegt WADA-voorzitter Craig Reedie. "De lange impasse rond de toegang tot het voormalige Russische laboratorium is doorbroken en dat is erg goed nieuws."

Het Russische antidopingbureau (Rusada) werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport, met name bij de Olympische Spelen van Sotchi in 2014. In september 2018 besloot het WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen. Het WADA had als voorwaarde voor het teruggeven van de accreditatie aan het antidopinglab in Moskou geëist dat de betreffende informatie voor het einde van 2018 zou worden verstrekt. Dat gebeurde niet. Internationaal nam de roep om Russische atleten opnieuw te schorsen voor internationale wedstrijden meteen toe.

"Het WADA begint nu aan de tweede fase, het bekijken en beoordelen van de gegevens", aldus Reedie. "We moeten er zeker van zijn dat de data compleet zijn en dat er niet mee gerommeld is. Gezien de hoeveelheid gegevens kan dit wel een tijdje duren.”