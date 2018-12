Vijf gewichtheffers, onder wie twee olympische kampioenen, betrapt bij hertesten stalen LPB

24 december 2018

Vijf gewichtheffers, onder wie twee olympische kampioenen, zijn voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. Bij het hertesten van stalen van de Olympische Spelen van 2012 werden sporen van verboden middelen aangetroffen, zo maakte de Internationale Gewichtheffersfederatie (IWF) bekend.

De Oekräiner Oleksiy Torokhtiy, die in Londen goud behaalde in de categorie tot 105 kg, en de Oezbeek Ruslan Nurudinov, die in dezelfde klasse in 2012 vierde werd en de olympische titel vier jaar later in Rio pakte, liepen alsnog tegen de dopinglamp. Ook Valentin Hristov uit Azerbeidzjan, die in Londen brons veroverde in de categorie tot 56 kg, de Armeense Meline Daluzyan en de Wit-Rus Mikalai Novikau werden betrapt bij het hertesten. "Het is de verantwoordelijkheid van het Internationaal Olympisch Comité te beslissen over de gevolgen voor de deelname van de atleten aan de Spelen van 2012", zo stelt de IWF op zijn website.

Onze landgenoot Tom Goegebuer werd op de Spelen in 2012 twaalfde in de klasse van Hristov. Indien de Azerbeidzjaan alsnog gediskwalificeerd wordt, schuift Goegebuer een plaats op.