Tony Martin stelt zijn mening bij: "Begrijp dat Froome geen voorkeursbehandeling krijgt" YP

20u55

Bron: Belga 0 TDW Doping in sport Tony Martin stelt de scherpe mening die hij donderdag ventileerde over de zaak-Froome bij. Dat liet hij vandaag weten op Facebook.

"Ik begrijp nu dat de UCI in deze zaak de regels respecteert en dat Chris Froome geen voorkeursbehandeling geniet", alus de Duitse tijdritspecialist. Eerder schreef hij dat hij "razend kwaad" was, en dat er "duidelijk met twee maten en gewichten werd gewerkt".

Na tal van reacties moest Martin zijn mening zaterdag bijstellen. "Ik heb zelfs telefoon gehad van een verantwoordelijke van de UCI om de gang van zaken uit te leggen. Zoals het reglement zegt, moet elke atleet het recht krijgen om uit te leggen of de resultaten van de analyse op een natuurlijke wijze te verklaren zijn."

"Dit gezegd zijnde", concludeerde Martin. "Ben ik nog altijd heel boos dat er weer een dopingzaak opduikt in onze sport. Ik doe verder zoals ik altijd gedaan heb en blijf een sterk standpunt innemen in de strijd tegen doping."