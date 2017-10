Tennisser jaar geschorst na positieve cocaïnetest DMM

17u58

Bron: Belga 0 EPA Doping in sport De Internationale Tennisfederatie heeft Daniel Evans (27) voor een jaar geschorst. De Engelsman werd in april betrapt op het gebruik van cocaïne.

Evans, de nummer 108 van de wereld, legde zijn positieve test af op 24 april in de marge van het Barcelona Open. Zijn schorsing geldt vanaf die dag met terugwerkende kracht.



"Ik heb een fout gemaakt en daarvan moet ik de gevolgen dragen", had Evans gezegd nadat het nieuws was bekendgeraakt.



Evans begon sterk aan het tennisseizoen met een finaleplaats in Sydney, zijn eerste op de ATP Tour, en een vierde ronde op de Australian Open, zijn beste resultaat in een grandslam. Begin maart bereikte hij de 41e plaats op de ranking, zijn hoogste notering tot dusver.

AFP