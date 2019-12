Russische sporters weten vandaag of ze naar Olympische Spelen in Tokio mogen ODBS

09 december 2019

Het Wereldantidopingagentschap WADA doet vandaag een uitspraak in de grootschalige dopingzaak met Rusland in de hoofdrol. Russische sporters dreigen uitgesloten te worden van de komende Olympische Spelen in Tokio.

Vorige maand maakte het WADA bekend dat het Compliance Review Committee (CRC) aanbevolen had om het Russische antidopingagentschap Rusada opnieuw te schorsen, omdat de Russische autoriteiten nog steeds nalaten de zaak tot het bot uit te spitten. Als de top van het WADA de aanbeveling van het CRC maandag volgt, kan dat verregaande gevolgen hebben voor de Russische sporters.

Indien het WADA de zwaarste strafmaat uitspreekt, wordt Rusland voor de vier volgende jaren uitgesloten van internationale competities, zoals wereldkampioenschappen en de Olympische Zomerspelen (in 2020 in Tokio) en Winterspelen (in 2022 in Peking). Rusland mag dan zelf ook geen internationale events organiseren. Russische sporters kunnen intussen mogelijk wel als ‘neutrale atleet’ deelnemen aan mondiale toernooien, zoals vorig jaar op de Winterspelen in Pyeongchang. Die status wordt onder stevige voorwaarden toegekend aan atleten met een onberispelijk dopingverleden.

Geen zorgen in het voetbal

Wat de uitspraak van het WADA ook is, Rusland moet zich geen zorgen maken over het EK voetbal volgend jaar. Het Wereldantidopingagentschap liet eerder al weten dat een mogelijke ban niet geldt voor het EK, “omdat het geen mondiaal evenement of WK is”. De Rode Duivels spelen op het EK in Sint-Petersburg tegen de Russen.

Het Rusada werd in 2016 geschorst naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat er in Rusland sprake was geweest van een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren niet meer welkom bij internationale wedstrijden. Vorig jaar in september werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven. De deadline van december 2018 werd niet gehaald, maar onderzoekers van het WADA konden in januari wel rondneuzen in Moskou. De dopingstalen die daarna door het WADA werden onderzocht leidden tot de nodige vragen. Er was sprake van een gebrek aan samenhang wat betreft de data, die de schijn van manipulatie opriep.

Beroep bij TAS?

De Russische autoriteiten steken intussen de hand nog niet echt in eigen boezem, maar benadrukken graag de in hun ogen positieve samenwerking met het WADA. “De sportieve instanties van Rusland waren in het verleden altijd bereid om mee te werken met het WADA. Ook in de toekomst zal dat zeker het geval zijn”, deelde het Kremlin eind november mee. “We hebben eerder al antwoorden gegeven op vragen van het WADA en zijn er zeker van dat we zullen blijven samenwerken om tot oplossingen te komen.”

Rusland kan na de beslissing van het WADA beroep aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.