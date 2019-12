Russisch antidopingagentschap gaat in beroep tegen vierjarige schorsing LPB

27 december 2019

12u42

Bron: afp/belga 0 Doping in sport Het Russisch antidopingagentschap (Rusada) heeft een brief verstuurd waarin het officieel de uitsluiting van Rusland van de mondiale sportcompetities aanvecht.

"Een geheel van documenten is naar het Wereldantidopingagentschap (WADA) verstuurd, waaronder de officiële kennisgeving van het meningsverschil wat betreft de sancties", zegt Yuri Ganus, algemeen directeur van het Rusada. Ganus verstuurde de brief met grote tegenzin. De man die sinds 2017 de baas is van het antidopingbureau, acht Rusland schuldig en meent dat verzet tegen de sancties zinloos is. “Ik had geen andere keus, ik moest hem wel versturen”, aldus Ganus.

Vorige week donderdag maakte het Rusada al bekend dat het beroep zou aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) tegen de schorsing van Rusland. Op 9 december schorste het WADA Rusland voor vier jaar nadat duidelijk werd dat data uit het antidopinglab van Moskou gemanipuleerd overgeleverd waren. Russische atleten mogen in deze periode niet onder de Russische vlag aantreden. Atleten die een onberispelijk dopingverleden kunnen aantonen, kunnen wel onder neutrale vlag in actie komen. Dit geldt voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio en van 2022 in Peking, de Olympische Jeugdspelen en de WK's van sporten die de WADA-code hebben onderschreven. Gedurende vier jaar mogen verder geen belangrijke internationale sportevenementen (Olympische Spelen en WK's) doorgaan in en toegekend worden aan Rusland.