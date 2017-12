Russen meest gecontroleerde atleten in aanloop naar Winterspelen LPB

Bron: afp 0 AFP Richard Budgett, medisch hoofd van het IOC. Doping in sport De voorbije maanden zijn vooral atleten uit Rusland geviseerd bij antidopingcontroles voor de Winterspelen in Pyeongchang. Dat heeft Richard Budgett, medisch hoofd van het IOC, vandaag verklaard in Lausanne, enkele uren voor de beslissing valt of Rusland in februari sporters naar Zuid-Korea mag afvaardigen.

"Met het oog op de Winterspelen zijn al meer dan 7.000 controles uitgevoerd bij ruim 4.000 atleten. De Russische sporters zijn met voorsprong het meest gecontroleerd", aldus Budgett. Vooral atleten met medaillekansen en sporters en landen met een groot dopingrisico moesten controles afleggen, verduidelijkte de IOC-topman. Hij voegde eraan toe dat, tot de start van de Spelen, in totaal meer dan 20.000 dopingtesten zullen worden afgenomen.

Voor het eerst in de olympische geschiedenis zullen de dopingcontroles in Pyeongchang worden toevertrouwd aan een onafhankelijk orgaan (Independent Testing Authority). Dat moet operationeel zijn tegen Kerstmis en zal gevestigd zijn in Lausanne.