Rusland kocht voorzitter Internationale Biatlonfederatie om met snoepreisjes en hoeren Valerie Hardie

17 april 2018

13u04

Bron: Süddeutsche Zeitung 0 Doping in sport Het schandaal rond Anders Besseberg, die vorige week opstapte als voorzitter van de Internationale Biatlonfederatie (IBU), deint verder uit. De 72-jarige Noor dekte naar verluidt niet alleen positieve tests van Russische atleten toe, hij zou zelfs bondsfiguren hebben omgekocht. In ruil voor onder meer snoepreisjes en prostituees.

De Duitse openbare omroep ARD kreeg het rapport van het Wereldantidopingagentschap (WADA) in handen, dat uitgebreider ingaat op de corruptie van Anders Besseberg en Nicole Resch. Besseberg stapte vorige week, na een huiszoeking op de hoofdzetel in Salzburg, op als voorzitter van de Internationale Biatlonfederatie (IBU), terwijl Resch op non-actief staat als secretaris-generaal.

De Franse krant Le Monde schreef dat het tweetal 65 dopingdossiers van Russische atleten in de doofpot stak. De 42-jarige Resch had bij de IBU zowat het monopolie over het dopingbeleid en belette medewerkers inzage in de gevoelige dossiers. Gevolg is dat 17 van de 22 Russische biatleten die vorig seizoen aan de Wereldbekers meededen, zich ongehinderd konden doperen.

Besseberg ging volgens het rapport nog verder. Op vraag van Rusland kocht hij in september 2016 leden van de IBU om. Zij moesten op de Siberische stad Tyumen stemmen als gastheer voor het WK biatlon van 2021. Besseberg mocht 100.000 euro aan steekpenningen uitdelen. Het opzet lukte en het WK ging naar Tyumen, terwijl Rusland in die periode net fel onder vuur lag omwille van het dopingschandaal.

Om hem te bedanken voor zijn inspanningen mocht Besseberg gratis op jachtexpeditie in Rusland en kon hij ook kostenloos gebruik maken van de diensten van enkele prostituees.

In februari 2017 nam de IBU Tyumen het WK weer af: de publieke en politieke druk was te groot geworden.

Besseberg zelf blijft alle beschuldigingen ontkennen. Hij zei dat het WADA zich alleen op de getuigenis van klokkenluider Grigory Rodchenkov baseert, die volgens hem niet geloofwaardig is. In de Noorse pers doken intussen wel verhalen op dat er in totaal 12 personen betrokken zouden zijn in de affaire en dat de politie een onderzoek heeft ingesteld. Twee van hen worden van corruptie verdacht, het zou om een bedrag van 240.000 euro gaan.