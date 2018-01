Poetin over klokkenluider Rodchenkov: "Hij is een idioot die in gevangenis hoort" XC

30 januari 2018

14u44

Bron: Belga 0 Doping in sport Vladimir Poetin heeft scherp uitgehaald naar het voormalig hoofd van het Russisch antidopingagentschap Grigory Rodchenkov. Die noemde de Russische president een cruciale pion in het georganiseerde dopinggebruik door Russische atleten.

"Hij is een idioot", stelde Poetin vandaag in Moskou. Dat Rodchenkov vandaag ondergedoken leeft in de Verenigde Staten, is volgens Poetin "omdat hij problemen heeft met de wet". "Hij hoort thuis in de gevangenis", meent de Russische president.

In een ARD-documentaire over het Russische georganiseerde dopingsysteem vertelde Rodchenkov dat Poetin een centrale rol had gespeeld. "Uiteraard werd alles van boven gestuurd", zei de klokkenluider. "Alleen de president kan een soortgelijke opdracht aan de veiligheidsdiensten geven. De informatieketting was simpel: ik berichtte aan Iouri Nagornikh, viceminister van Sport, die zelf berichtte aan Sportminister Vitali Moutko. Hij speelde vervolgens de info door aan Poetin."