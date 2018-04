Olympisch kampioen hamerslingeren geschorst tot juli 2019 na positieve test Redactie

De Hongaarse kogelslingeraar Krisztian Pars, olympisch kampioen in Londen 2012, is wegens het gebruik van verboden middelen geschorst tot eind juli 2019. De Hongaarse atletiekbond vermeldde niet om welke substantie het ging. Het zou echter niet een prestatiebevorderende stof betreffen. Pars bekende volmondig schuld. "Ik schaam me vreselijk. Ik heb een slechte beslissing genomen in een zeer moeilijke periode in mijn loopbaan en in mijn leven", zei hij. De 36-jarige Hongaar werd op 13 januari positief bevonden in zijn woonplaats Szombathely. Pars is viervoudig olympiër. Hij veroverde in 2012 en 2014 de Europese titel.