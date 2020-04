Motorrijder Iannone achttien maanden geschorst na positieve dopingtest: een zeldzaamheid in zijn sport AV

01 april 2020

16u45

Bron: AD.nl 0 Doping in sport De Italiaanse MotoGP-rijder Andrea Iannone heeft een schorsing van anderhalf jaar aan zijn broek gekregen. De Italiaan werd in november positief getest op het verboden middel drostanolone en werd nu dus geschorst. Doping in de motorwereld is zeer uitzonderlijk en zo is de Italiaan is één van de weinige dopinggevallen.

Andrea Iannone werd betrapt op het gebruik van de verboden anabole steroïde bij de Grote Prijs van Maleisië. Hij was sindsdien al voorlopig geschorst en nu dus effectief voor anderhalf jaar. De 30-jarige Iannone heeft nog weinig last van zijn straf, want ook de motorsport ligt door het coronavirus volledig stil. Er is dit seizoen nog geen race gereden in de MotoGP.

De Italiaan, die nog een contract heeft bij Aprilia tot het einde van het jaar, zal tot 16 juni 2021 toe moeten kijken. De kans dat een team hem voor het volgende raceseizoen binnenhaalt, lijkt bijzonder klein aangezien hij ook het begin van 2021 mist. Iannone kan nog in hoger beroep bij het CAS.

Vorig jaar eindigde de coureur als zestiende in het algemeen klassement van de MotoGP. In 118 races in de koningsklasse haalde hij elf keer podium. In 2016 boekte Iannone in dienst van Ducati zijn enige GP-zege.

Zeldzaam in motorwereld

Doping in de motorsportwereld, het is iets dat bijna nooit voorkomt. Heel wat van de producten die op de verboden lijst staan, zijn gewoonweg niet prestatiebevorderend voor de rijders. Die zijn zich daar ook van bewust en daarom test zo goed als niemand positief. Al zijn er natuurlijk uitzonderingen.

Naast Iannone zijn er nog enkelingen die tegen de dopinglamp liepen. Een daarvan is Anthony West. De Australiër werd voor het eerst betrapt met methylhexanamine in zijn lichaam toen hij in de Moto2 klasse uit kwam. Dit is een middel dat te vinden is in neussprays. Het werkt stimulerend en is dus verboden in de sportwereld. West kreeg een schorsing van 18 maanden aan z’n broek. In 2018 werd de tweevoudig winnaar van de GP in het Nederlandse Assen opnieuw betrapt in het Italiaanse Misano, en werd hij levenslang geschorst.

Ook zijn landgenoot Anthony Gobert maakte zich schuldig aan doping. Bij hem was er in 1997 geen sprake van doping in zijn urine, maar eerder een verboden product. De Suzuki rijder had marihuana in het lichaam. Hij werd niet gestraft, maar een jaar later was het opnieuw raak. Gobert werd prompt ontslagen door z’n team en dat betekende meteen het einde van zijn carrière.

Ook de Japanner Noriyuki Haga en de Amerikaan James Steward testten in respectievelijk 2000 en 2015 positief op doping, maar hun schorsingen waren totaal verschillend. Terwijl Haga slechts één maand moest toekijken, werd Steward voor zestien maanden geschorst.