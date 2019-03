Michael Rasmussen trok eind vorig jaar al aan de alarmbel rond bloeddoping, Marcel Kittel is hard: “Hoe brutaal kun je zijn?” DMM

05 maart 2019

15u47

Bron: Cyclingnews/AD 0 Doping in sport We hebben het laatste nog niet gezien van ‘Operatie Aderlass’. Het Oostenrijkse onderzoek naar doping in de sport dijt almaar uit. Belangrijkste vaststelling: bloeddoping lijkt nog steeds tot één van de gangbare praktijken te horen. “Geen verrassing”, zegt voormalig dopingzondaar Michael Rasmussen.

De Oostenrijkse dopingvlek wordt steeds groter. Na enkele wintersporters en twee wielrenners bekende vandaag opnieuw een Estse winteratleet. Wielrenners Georg Preidler en Stefan Denifl zijn door de Internationale Wielerunie al met onmiddellijke ingang geschorst. Vanuit verschillende hoeken klinkt het dat de zaak rond bloeddoping weleens een aardverschuiving zou kunnen teweegbrengen. En dat Operation Aderlass - ‘Operatie Aderlating’ in het Nederlands - mogelijk dus zal uitdijen naar nog andere sporters in andere takken. Spilfiguur dokter Mark Schmidt had de afgelopen jaren namelijk voetballers, wielrenners, gewichtheffers, atleten en langlaufers in zijn wachtkamer zitten.

Die dokter Schmidt is geen onbekende. In het verleden was hij ploegarts bij wielerploegen Gerolsteiner en Team Milram. Bij die eerste ploeg faciliteerde hij onder meer het epogebruik van Stefan Schumacher en Bernhard Kohl (3de in de Tour van 2008). Dik tien jaar later getuigen 40 gevonden bloedzakken en Georg Preidler dat Schmidt opnieuw met een dopinghandeltje bezig was. Preidler liet eind vorig jaar tot twee keer bloed afnemen bij Schmidt. Dat om te verrijken met epo en later weer in te brengen.

Preidler benadrukte intussen dat hij dat bloed tot nu nooit terug in zijn lichaam had gebracht. “Ik wou meer bereiken in mijn sport, maar eigenlijk zijn alleen al de gedachte en de frauduleuze intenties een misdrijf”, zei hij in de Oostenrijkse krant Kroner Zeitung. “De voorbije dagen waren een nachtmerrie. Ik at en sliep niet meer. Ik weet niet of de dokter alles heeft gecodeerd en of ik veroordeeld word. Maar ik kon niet langer leven met dit geheim.”

Bloeddoping

Met de Oostenrijkse langlaufers en wielrenners zijn de eerste steentjes van het hele dopingnetwerk gevallen. De vraag is hoeveel er nog zullen volgen. De bal ging aan het rollen met langlaufer Johannes Dürr, die werd betrapt op het gebruik van epo tijdens de vorige Olympische Winterspelen. Dürr bekende en gaf de politie informatie over Schmidt. De autoriteiten startten daarop een onderzoek en dat mondde vorige week in de hallucinante beelden rond Max Hauke. Die werd bij het afnemen van bloed op heterdaad betrapt. De foto’s en video’s daarvan gingen de wereld rond.

Bij zowel Preidler als Hauke ging het dus om bloeddoping. Bloed wordt in zo'n geval uit het lichaam gehaald en verrijkt met doping (meestal epo). Het grootste internationale schandaal daarrond was er in 2006 met ‘Operacion Puerto’ in Spanje. Toen werden 200 bloedzakken gevonden in de praktijk van arts Eufemanio Fuentes. Het kostte onder meer de kop van wielrenners Ivan Basso en Jan Ullrich. Dertien jaar later is het bloeddoping-spook blijkbaar nog altijd de wereld niet uit.

Michael Rasmussen: “Bloedpaspoort geen garantie op cleane sport”

Opvallend: eind vorig jaar trok Michael Rasmussen daarover al aan de alarmbel. De Deense ex-wielrenner die op weg naar een Tourzege zelf tegen de dopinglamp liep, gaf in zijn column voor de krant Ekstrabladet te kennen dat bloeddoping nog altijd werd gebruikt. Een groep Deense onderzoekers had vastgesteld dat het inbrengen van microdosissen verrijkt bloed moeilijk kon worden opgespoord in het biologisch paspoort van topsporters. Dat paspoort is in het wielrennen sinds januari 2008 verplicht om onregelmatigheden in de bloedwaarden van renners vast te stellen. Volgens het Deens onderzoek zou de schommeling in de bloedwaarden bij microdosissen bloeddoping te klein zijn om door onderzoekers te gedetecteerd worden.

“In het licht van de recente dopingonthullingen in de ski- en wielersport is het vrij duidelijk dat het biologisch paspoort verre van een garantie op een cleane sport is”, tweette Rasmussen. “Ik heb dat al meermaals gezegd.” De Deen postte daarbij zijn bloedwaarden door de jaren heen. Volgens Rasmussen zouden die allemaal de test met het bloedpaspoort doorstaan. Let daarbij vooral op zijn waarden uit de Tour in 2007, een periode waarover we zeker weten dat Rasmussen zich in die periode dopeerde met verrijkt bloed.

In the light of the resent doping revelations in both cycling and skiing it's quite obvious the biological passport is far from a guarantee for clean sport. These are my blood values between 2005-07. I claim they would pass through the current system. #biopass #bypass pic.twitter.com/aavxpBOJRI Michael Rasmussen(@ MRasmussen1974) link

Marcel Kittel: “Hoe brutaal en gewetenloos kun je zijn?”

Terwijl de volledige omvang van het onderzoek nog duidelijk moet worden, komen de eerste reacties binnen. Marcel Kittel - één van de voorvechters in het wielerpeloton van een cleane sport - reageert scherp op de hele dopingzaak. Kittel (30) ziet in zijn voormalig ploeggenoot vooral een slachtoffer. De Duitser wijst bij op zijn website op de mentale kracht die renners moeten hebben om nee te kunnen zeggen tegen doping. “De belangrijkste vraag is hoe we renners als Preidler, die van het smalle pad glijden en de druk niet langer weerstaan, kunnen helpen. Jonge renners moeten met coaching en training op latere leeftijd de verleiding kunnen weerstaan.”

“Ik ben perplex. Niet alleen omdat Georg drie jaar lang mijn ploeggenoot was, maar ook omdat dit hele dopingnetwerk was opgezet door een arts die uit mijn thuisstad Erfurt komt en die zijn basis had in Thüringen, waar ik naar school ben gegaan en waar ik met sporten ben begonnen. Ik vind het vooral pijnlijk dat de artsenpraktijk van Schmidt tevens het officiële contactpunt was van de regionale sportbond. Hier zijn vele jonge en talentvolle sporters onderzocht en behandeld en die komen nu ineens in een kwaad daglicht te staan, terwijl ze niets fout hebben gedaan. Dat maakt me boos en bedroefd”, vervolgt Kittel.

“Je hoort vaak dat sporters na een dopingschorsing een tweede kans verdienen en dat mensen leren van hun fouten, maar Mark Schmidt krijgt wat mij betreft geen tweede kans. Hij hielp tien jaar geleden al sporters met doping, kwam daar zonder gevolgen mee weg, nam doodleuk de apparatuur van de betrapte en bestrafte arts Stefan Matschiner over en begon prompt zijn eigen bloeddopingssysteem. Hoe brutaal en gewetenloos kun je zijn?’’