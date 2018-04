Meeste dopinggevallen in atletiek, Italië grootste zondaar LPB

In 2016 heeft het Wereldantidopingagentschap (WADA) de meeste overtredingen in de atletieksport geregistreerd. Met 205 dopinginbreuken gaat atletiek ondermeer bodybuilding (183), wielrennen (165), gewichtheffen (116), voetbal (79), powerlifting (70), worstelen (64), rugby (56), diverse zwemdisciplines (35) en boksen (ook 35) ruim vooraf.

Italië was het land met de meeste dopingzaken: 147, gevolgd door Frankrijk (86), Verenigde Staten (76) en Australië (75). Rusland bleef steken op de zesde plek met 69 dopinggevallen. Door omvangrijke en systematische dopingpraktijken mochten Russische sporters alleen onder speciale voorwaarden aan de Spelen van Rio 2016 en Pyeongchang 2018 deelnemen.

Volgens WADA zijn in 2016 wereldwijd bijna 230.000 dopingtesten uitgevoerd in 117 landen en in 112 sportdisciplines. Daaruit kwamen 1.595 positieve resultaten.