Levenslange schorsing voor zes Russische ijshockeysters

15u37

Bron: Belga 1 AFP Doping in sport Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft zes Russische ijshockeyspeelsters een levenslange schorsing opgelegd wegens dopinggebruik. Ze maakten deel uit van het team dat tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotchi op de zesde plaats eindigde.

Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva en Galina Skiba worden gestraft wegens het overtreden van de dopingregels in Sotchi. Ze zijn niet langer welkom op toekomstige edities van de Spelen. Het Russische ijshockeyteam werd eveneens gediskwalificeerd. Het IOC heeft de Internationale IJshockeyfederatie gevraagd om de einduitslag van Sotchi aan te passen.

"Het aantal dossiers geopend door de Disciplinaire Commissie bedraagt nu 46 na bijkomende bevindingen bij hertesten", zo klinkt het op de IOC-website. "33 daarvan zijn al behandeld, waarvan er twee werden afgesloten zonder sanctie. Aangezien sommige onderzoeken nog aan de gang zijn (met name de forensische analyse van de flessen), kan het niet uitgesloten worden dat er nieuwe elementen opduiken die het openen van nieuwe dossiers rechtvaardigen."

Sinds het onthullende rapport van WADA-onderzoeker Richard McLaren over georganiseerd dopinggebruik in Rusland heeft het IOC 31 Russen gediskwalificeerd. Rusland verloor daardoor een derde van de in Sotchi behaalde medailles, namelijk 11 op 33 stuks eremetaal. Ten gevolge van het door de staat georganiseerde dopingsysteem besliste het IOC vorige week dinsdag om Rusland te weren van de komende Winterspelen. Alleen onder strikte voorwaarden zullen Russische atleten met een onberispelijke dopingreputatie onder de olympische vlag mogen deelnemen in Pyeongchang.