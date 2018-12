Kremlin zegt medewerking toe aan WADA in dopingstrijd LPB

28 december 2018

13u29

Bron: anp/reuters 0

Het Kremlin heeft volledige medewerking toegezegd aan het Wereldantidopingagentschap (WADA). De Russische regering kwam met die mededeling na een oproep van Joeri Ganoes, directeur van het Russische antidopingbureau (Rusada), aan president Vladimir Poetin. Medewerkers van het WADA keerden vorige week met lege handen terug na een bezoek aan het dopinglab in Moskou. Ze kregen daar niet de vereiste gegevens over dopingtesten van Russische sporters. Het verkrijgen van die gegevens was één van de voorwaarden om de schorsing van Rusada op te heffen en het dopinglab in Moskou weer te accrediteren. Ganoes riep vervolgens Poetin op om de zaak voor het einde van dit jaar op te lossen om een nieuwe schorsing te voorkomen. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat Ganoes zich geen zorgen hoefde maken. “Hij is niet op de hoogte van alle details en zijn zorgen zijn ongegrond. We zijn al in contact met WADA en zullen de benodigde gegevens leveren.”