Klokkenluider Rodchenkov vreest nog steeds voor zijn leven: "Kremlin wil me het zwijgen opleggen" XC

12 februari 2018

11u01

Bron: Belga 0 Doping in sport De Russische klokkenluider Grigory Rodchenkov, de man die het dopingschandaal bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji aan het licht bracht, vreest nog steeds voor zijn leven. Dat vertelde hij zondag tijdens een interview in het CBS-programma 60 minutes, waarin hij onherkenbaar in beeld werd gebracht.

"Het Kremlin wil me het zwijgen opleggen", aldus Rodchenkov in zijn eerste interview op de Amerikaanse televisie. De 59-jarige Rus verblijft al sinds eind 2015 in de Verenigde Staten, op de vlucht voor vervolging in Rusland na het uitbreken van het grootste dopingschandaal in de geschiedenis. Rodchenkov had toen net onthuld dat in Sotchi bijna alle Russische atleten van doping werden voorzien en dat hun positieve uitslagen werden verdoezeld, het bewijs voor een door de staat gestuurd dopingsysteem.

Het Russische gerecht vaardigde intussen een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uit. Door het schandaal mag Rusland niet deelnemen aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Eerlijke Russische sporters mogen wel onder neutrale vlag deelnemen aan de Spelen en zijn er de zogenoemde 'olympische atleten uit Rusland'.

Rodchenkov heeft intussen zijn snor afgeschoren, verandert regelmatig van haarkleur en draagt buitenshuis een kogelvrije vest. "Ik beschik over informatie waaruit blijkt dat mijn leven in gevaar is en daarom moet ik voorzorgsmaatregelen nemen."