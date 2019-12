Keniaanse dopingzondaars lopen voortaan het risico op celstraf LPB

03 december 2019

Atleten die in Kenia verboden middelen gebruiken, lopen in de nabije toekomst het risico om in de cel te belanden. De regering van het Afrikaanse land werkt aan nieuwe wetgeving waarin doping als misdrijf geldt. Betrapte atleten kunnen dan als criminelen worden behandeld.

Kenia heeft vele toppers op de lange en middellange afstand voortgebracht. De hardloopnatie is echter ook berucht door de vele dopingschandalen. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) zette Kenia in 2016 op een lijst met landen die wegens aanhoudende overtredingen van de dopingregels onder verscherpt toezicht staan. Volgens WADA zijn 138 Keniaanse atleten tussen 2004 en 2018 betrapt op het gebruik van verboden middelen. Om uitsluiting voor de Olympische Spelen van Rio 2016 te voorkomen, maakte de Keniaanse regering jaren geleden al een begin met nieuwe wetgeving die hardere straffen mogelijk moet maken tegen dopingzondaars. Met Tokio 2020 in het verschiet, wil het kabinet nu de laatste stappen zetten, om ook het WADA en het IOC tevreden te stellen.