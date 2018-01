Japanse kajakker krijgt 8 jaar schorsing omdat... hij concurrent besmet drankje toediende Redactie

Het Japanse antidopingagentschap heeft vandaag een lokale topper in het kajakken een schorsing van acht jaar opgelegd. Yasuhiro Suzuki kreeg die straf voor het toedienen van een drankje, met daarin een verboden spierversterkend supplement, aan concurrent Seiji Komatsu.

Het incident vond plaats tijdens de nationale kampioenschappen in september. De 25-jarige Komatsu pakte de titel in de K1 200 meter, de 32-jarige Suzuki werd op dezelfde afstand achtste. Na afloop werd Komatsu positief bevonden, gediskwalificeerd en kreeg hij een voorlopige schorsing opgelegd.

De nationale kampioen ontkende echter pertinent elke vorm van doping, waarop de federatie een onderzoek instelde en uitkwam bij Suzuki. Die bekende uiteindelijk de feiten. Hij verklaarde aan de federatie dat hij anabole steroïden (methandienone) in een drankje van Komatsu had gedaan. Zo hoopte hij zijn kansen op kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 te vergroten. Die Spelen vinden plaats in Japan zelf, in Tokio. Verder vond de federatie ook dat Suzuki op herhaaldelijke basis zijn concurrenten saboteerde, door trainings- en wedstrijdmateriaal te stelen.

Daichi Suzuki, de voorzitter van het overkoepelend Japans sportagentschap, reageerde erg teleurgesteld op de onthullingen. "Dit incident is ongezien in de sportgeschiedenis van Japan. Ik ben erg teleurgesteld."

Suzuki en Komatsu waren op de wereldkampioenschappen kano eind augustus in het Tsjechische Racice nog teammakkers. De voorlopige schorsing van Komatsu werd inmiddels opgeheven. Hij mag zijn sport opnieuw beoefenen.