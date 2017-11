IOC schorst nog eens drie Russen levenslang: nummers 20, 21 en 22 al Rusland is inmiddels al elf olympische medailles van Sochi 2014 kwijt Valerie Hardie

14u43 0 AFP Piloot Alexander Zubkov en duwers Alexey Negodaylo en Trunenkov mogen hun olympisch goud in de viermansbob al inleveren. Doping in sport Het stopt niet: twee dagen nadat het Internationaal Olympisch Comité vijf Russische sporters een levenslange schorsing oplegde, sloot het IOC vandaag alweer drie atleten uit. Zo staat de teller inmiddels op 22 geschorste Russen, goed voor elf olympische medailles. En het einde is nog niet in zicht.

Aleksei Pushkarev, Ilvir Khuzin en Alexander Kasyanov: dat zijn de dopingzondaars die voorgoed op het strafbankje gezet zijn door het IOC. Drie atleten die deel uitmaakten van het Russische viermansbobsleeteam dat in Sochi vierde werd. Het IOC publiceerde vandaag de beslissing van de Oswald Commissie, die speciaal in het leven is geroepen om zich te buigen over de dossiers van de Russische atleten die aan Sochi 2014 deelnamen.

Een gedetailleerde argumentatie loste het IOC nog niet, maar na de publicatie twee dagen terug van het vonnis in de zaak van Alexander Legkov, olympisch kampioen langlauf over 50 km, is duidelijk welke richting dat zal uitgaan. Het besluit is 46 pagina's lang en laat geen ruimte voor twijfels.

AP Olga Vilukhina (rechts) won onder meer olympisch zilver op de 4x6km aflossing.

Ik heb vijftien jaar lang honderden stalen afgegeven en ze waren allemaal negatief, inclusief die waar ik nu voor word gestraft. Ze straffen ons voor cleane tests." Geschorste biatlete Olga Vilukhina

Toch bekennen de betrapte Russen geen schuld. Biatlete Olga Vilukhina, in Sochi goed voor twee keer zilver, schreeuwde gisteren op Instagram haar onschuld uit : "Wat een schande. Snappen jullie niet wat voor een angstaanjagende machine in gang is gezet? Ze nemen ons op grote schaal medailles af, zonder enige kans op een positief resultaat. Mijn medailles zijn proper. Ik heb vijftien jaar lang honderden stalen afgegeven en ze waren allemaal negatief, inclusief die waar ik nu voor word gestraft. Ze straffen ons voor cleane tests." Haar ploegmate Yana Romanova is van plan in beroep te gaan: "En als we geen gerechtigheid krijgen, dan gooi ik de medaille nog liever weg dan ze terug te sturen."

Uiteraard waren hun stalen clean De 'vuile' stalen werden namelijk geruild voor 'opgekuiste' urinestalen, die de betrokken sporters lang op voorhand aan het labo in Moskou bezorgden. Kleine krasjes op de flesjes verraadden hen evenwel. Forensische wetenschappers bestudeerden nauwgezet of de flesjes waren geopend én testten de urinestalen ook op de hoeveelheid zout: die waarden bleken soms zo waanzinnig hoog dat het niet anders kón of er was mee geknoeid. Bij stalen van enkele ijshockeyspeelsters bleek zelfs hun DNA niet te matchen: ze waren pas op de valreep aan de lijst van 'beschermde' atleten toegevoegd (de zogenaamde 'Duchess List': wie daarop stond kreeg een cocktail van anabolen die ze met een whisky of Vermouth in de mond spoelden) en omdat het labo niet over 'propere' stalen beschikte, wisselden ze de positieve testen met stalen van andere atleten, die wel clean waren.

Intussen zet de Oswald Commissie zijn hoorzittingen gewoon voort en zullen de komende weken allicht nog namen volgen van atleten die profiteerden van het door de Russische staat georganiseerde dopingsysteem. Afwachten wat het IOC op 5 december beslist over de deelname van Rusland aan de Winterspelen, over drie maanden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang beginnen.

EPA Op 5 december beslist het IOC of Rusland onder eigen vlag atleten mag sturen naar de Winterspelen over drie maanden in Pyeongchang.