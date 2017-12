IOC hakt knoop door over Russische deelname aan Winterspelen van Pyeongchang Redactie

10u40

Bron: Belga 0 AFP Doping in sport Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal tijdens een bijkomst van vandaag tot donderdag in het Zwitserse Lausanne een besluit nemen of Rusland atleten mag afvaardigen naar de Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari 2018). Hun lot is nog onzeker omdat Rusland de jongste jaren het epicentrum werd van een alsmaar uitdeinend dopingschandaal.

De Russische antidopingautoriteit (Rusada) kreeg de schorsing na de publicatie van het zogenaamde McLaren-rapport in 2015, waaruit bleek dat er een door de staat gestuurd dopingssysteem in het land is geweest dat systematisch alle antidopingregels heeft overtreden. Atleten zouden, met medeweten van de Russische autoriteiten, op grote schaal doping genomen hebben in aanloop naar vooral de Winterspelen van 2014 in Sochi.

Sinds het verschijnen van het McLaren-rapport regent het schorsingen voor Russische atleten, die bij hercontroles door het IOC alsnog betrapt worden op het gebruik van doping. Wereldatletiekbond (IAAF) weerde in samenspraak met het IOC ook al de Russische atleten van de Olympische Spelen van 2016 in het Braziliaanse Rio.

De Russische autoriteiten hebben de beschuldigingen altijd met klem verworpen. "Ik sta paraat om naar elke rechtbank en elke disciplinaire commissie te trekken om uit te roepen dat er in Rusland nooit ofte nimmer een doofpotoperatie rond doping heeft plaatsgevonden", verklaarde vicepremier Vitali Moutko vrijdag nog in de marge van de loting voor het WK voetbal in Moskou.

Eind november bevestigde de Wereldatletiekbond (IAAF) de schorsing van de Russische atletiekfederatie, omdat het Rusada nog steeds niet erkend is door het mondiale antidopingbureau WADA en Rusland nog altijd niet toegegeven heeft dat er sprake was van een door de staat gedirigeerd en wijdverbreid dopingsysteem. Die voortdurende atletiekschorsing hoeft echter niet te betekenen dat de Russen de Winterspelen sowieso mislopen. "Dat is een andere situatie en die vergt een andere oplossing", verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach afgelopen zomer.