IAAF handhaaft schorsing van Russische atleten LPB

27 juli 2018

21u41

Bron: afp 0 Doping in sport De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) handhaaft de schorsing van de Russische Atletiekfederatie (RUSAF). Rusland wordt sinds november 2015 geweerd van alle internationale atletiekwedstrijden, nadat systematisch dopinggebruik onder de Russische atleten was vastgesteld.

De beslissing valt tien dagen voor de start van het EK atletiek in Berlijn (6-12 augustus). 72 Russische atleten krijgen wel de kans om deel te nemen onder neutrale vlag.

Volgens de IAAF Task Force, die onder leiding van de Noor Rune Andersen toezicht houdt op de Russische atletiekwereld, boekte RUSAF "significante vooruitgang" sinds het laatste IAAF-congres in maart in Birmingham. "Op bepaalde punten heeft de Russische federatie gedaan wat van hen verwacht werd", luidt het.

Dat blijkt evenwel niet voldoende om de schorsing op te heffen. Er zijn nog drie criteria waaran RUSAF moet voldoen voor zijn atleten opnieuw aan internationale competities kunnen deelnemen. Zo vraagt de Task Force dat "RUSAF opdraait opdraait voor de kosten die het dopingschandaal veroorzaakt heeft binnen de IAAF, alsook de kosten voor de Task Force en de verschillende procedures voor het Internationaal Sporttribunaal". Ook moet het Wereldantidopingagentschap (WADA) eerst de schorsing van het Russische antidopingagentschap (RUSADA) opheffen. Het WADA wil dat pas doen als Rusland de grootschalige dopingfraude toegeeft. De IAAF eist tenslotte inzage in de bloedstalen die in het antidopingagentschap in Moskou werden afgenomen tussen 2011 en 2015.