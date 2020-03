Historisch laag aantal dopingovertredingen in Vlaanderen ODBS

Bron: Belga 0 Doping NADO Vlaanderen heeft vorig jaar op ruim 1.800 controles amper dertien positieve dopinggevallen genoteerd, een historisch laagterecord. Dat maakte de organisatie bekend bij de publicatie van zijn jaarlijkse dopingcontrolestatistieken.

“In 2019 werden op een totaal van 1813 controles 13 positieve gevallen genoteerd (0,6%), waarvan er uiteindelijk 8 effectief gesanctioneerd werden door de disciplinaire commissie. Vergeleken met 2018 betekent dit een daling van 1,2% en meteen het laagste aantal positieve gevallen ooit. Deze daling is deels te verklaren doordat de focus nog meer van breedtesporters naar elitesporters verschoof zoals aanbevolen door het WADA”, meldt NADO Vlaanderen. “Naast deze cijfers werden ook 80 gerichte controles in fitnessclubs verricht waar maar liefst 27% van de gecontroleerde sporters positief testte.”

Van de in totaal 1.893 controles vonden er 1.103 in wedstrijdverband plaats, 710 buiten wedstrijdverband en 80 in fitnessclubs. Hierbij werden 29 verschillende sporttakken gecontroleerd in wedstrijdverband en 11 verschillende sporttakken buiten wedstrijdverband.

De controles binnen wedstrijdverband gaven aanleiding tot 12 afwijkende resultaten waarvan 7x gebruik van stimulantia, 5x gebruik van cannabis en 1x gebruik van anabole steroïden. In zes gevallen van gebruik van stimulantia werd hiervoor een Toestemming voor Therapeutische Noodzaak (TTN) toegekend voor de stof rilatine.

Bij de fitnesscontroles werden 21 afwijkende resultaten vastgesteld en 1 persoon weigerde een dopingcontrole te ondergaan. De afwijkende resultaten zijn allemaal terug te leiden tot het gebruik van anabolica, onderstreept NADO Vlaanderen.

De gesanctioneerde dopingovertredingen (waarbij 2 voorlopige schorsingen) werden in de zeven sporttakken vastgesteld: bodybuilding (1), muythai (1), padel (1), tennis (1), voetbal (1), wielrennen (3) en fitness (22).