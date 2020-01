Guardia Civil rolt internationaal dopingnetwerk op in Spanje: “Zowel amateur- als professionele sporters betrokken” Redactie

30 januari 2020

16u07 0 Doping in sport In Spanje is een internationaal dopingnetwerk ontmanteld, dat heeft de Guardia Civil, de Spaanse politie, vandaag bevestigd. Via dat netwerk zouden dopingproducten naar zowel amateur- als professionele sporters verdeeld worden, dat schrijft L’Equipe.

Het netwerk is op poten gezet en werd gecontroleerd worden door enkele Servische staatsburgers, waarvan er zich een in Barcelona had gevestigd. Maar de producten zijn wel degelijk door Spanjaarden in het legale circuit gebracht, via een ziekenhuis in Andalousië, in het zuiden van Spanje. Voorlopig zijn zes mensen gearresteerd en meegenomen voor verhoor in de regio’s rond Barcelona en Cadiz (Andalousië).

De informatie wordt op dit moment geanalyseerd alvorens een lijst van gebruikers op te stellen. De onderzoekers voorspellen dat er onder de gebruikers “een groot deel nationale en internationale sporters uit verschillende disciplines op verschillende niveaus” zijn die de middelen gebruikten om hun eigen prestaties te bevorderen. Een woordvoerder van de Guardia Civil gaf nog mee aan AFP dat er zowel amateurs als professionele sporters betrokken zijn, maar dat er voorlopig geen namen vrijgegeven kunnen worden.

Websites om de producten te verdelen waren vooral gericht op klanten in Italië, Duitsland en Frankrijk, maar de aanbiedingen voor de producten werden vertaald in zowat alle mogelijke talen binnen Europa. Daarbij geeft de Guardia ook nog mee dat de kwaliteit van de producten helemaal niet gegarandeerd kon worden: “er werden in het ziekenhuis honderden spuiten ontdekt, maar die werden in heel slechte condities bewaard”.