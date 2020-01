Gewichtheffen zwaar onder vuur na documentaire: “Het is nodig dat de sport clean wordt, anders is het ermee gedaan” Valerie Hardie

06 januari 2020

19u15

Bron: ARD 2 Gewichtheffen Dubbelgangers die in ruil voor 55 euro een staal zuivere urine afstaan aan gedopeerde atleten. Thaise meisjes die van hun dertiende al doping krijgen om te presteren. Het gewichtheffen maakt weer een slechte beurt na de documentaire van de Duitse zender ARD, terwijl ze net haar best doet om haar blazoen op te poetsen, vertelt ex-gewichtheffer Tom Goegebuer.

Tom Goegebuer stond zelf drie keer op de Spelen. Uit het hertesten van de stalen uit 2008 en 2012 bleek al dat het gewichtheffen vergeven is van de dopingzondaars, op het verdict van Rio 2016 is het nog wachten. Goegebuer (44), Europees kampioen in 2009, houdt zijn hart vast. Zijn sport kan de negatieve publiciteit wel missen, zeker nu uit een reportage van ARD blijkt dat het dopingspook nog lang niet is verjaagd.

Rattikan Gulnoi wins the bronze medal in Woman's 58kg Weight Lifting for Thailand #2014AsianGames pic.twitter.com/enfON4QfyN Thai PBS World(@ ThaiPBSWorld) link

Zo vertelde de Thaise gewichthefster Rattikan Gulnoi, die brons won in Londen, achteloos aan een undercover journalist dat ze anabolica nam voor de Spelen en dat in haar land al aan 13-jarige meisjes doping wordt gegeven. Dorin Balmus, de arts die het nationale team van Moldavië begeleidt, legde uit hoe goedkoop het is - 55 euro op nationaal en 188 euro op internationaal niveau - om bij een dopingtest dubbelgangers zuivere stalen te laten indienen. De dopingcontroleurs van het Hongaarse antidopingagentschap (Hunado) werden omgekocht om de paspoorten niet grondig te bestuderen. Voorts ontdekte de ARD dat bijna 50 procent van de 453 gewichtheffers, die tussen 2007 en 2018 een medaille wonnen op WK en Spelen, geen onaangekondigde controles moesten ondergaan in het jaar dat ze op het podium stonden.

Goegebuer zucht: “Als dat klopt, is duidelijk hoe ongelijk de strijd nog altijd is met jonge talenten bij ons, zoals Nina Sterckx, die vijf tot zes keer per jaar getest worden. Ik vraag me af wat de gevolgen gaan zijn voor de Internationale Gewichtheffederatie (IWF), want uit de documentaire blijkt toch dat ze het dopingsysteem mee in stand heeft gehouden.”

En dat terwijl het gewichtheffen net zijn best deed om schoon schip te maken. In 2017 dreigde het Internationaal Olympisch Comité er namelijk mee om het gewichtheffen van het olympisch programma te schrappen. Goegebuer zetelde in de atletencommissie die mee een plan uittekende om de sport te hervormen. “Om te beginnen zijn de olympische tickets nu op naam en niet op nationaliteit uitgeschreven,” legt hij uit. “En die moet voortaan niet één keer in competitie uitkomen, maar zes keer in achttien maanden. Zo kan een atleet zich minder makkelijk verbergen. Vroeger kon die na één sterke prestatie verdwijnen tot aan de Spelen.”

Landen die tussen 1 november 2018 en 31 april 2020 drie dopingzondaars tellen, kunnen meteen ook fluiten naar de Spelen. Om die reden mogen Thailand en Egypte - mogelijk ook Rusland - geen gewichtheffers naar Tokio sturen. En hoe vuiler het verleden, hoe strenger de sanctie: de landen met meer dan 20 dopinginbreuken sinds 2008 mogen geen vier (het maximum quotum) maar slechts één atleet afvaardigen. Meer dan tien inbreuken: twee atleten.

Ingrepen die niet goed vallen bij naties met een rijke traditie in het gewichtheffen en daarom hoopt Goegebuer dat de ingrepen over een jaar, wanneer een nieuw voorzitter verkozen wordt, niet ongedaan worden gemaakt. “Het is nodig dat het gewichtheffen clean wordt, anders is het ermee gedaan.”