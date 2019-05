Ex-atletiekmanager Kenia tien jaar geschorst omdat hij waarschuwde voor dopingcontroles LPB

22 mei 2019

13u57

Bron: Belga 0

Michael Rotich, de voormalige atletiekmanager van Kenia, heeft omwille van zijn betrokkenheid in een corruptieschandaal een schorsing van tien jaar gekregen. Dat meldt de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). Rotich zou atleten tegen betaling gewaarschuwd hebben voor op til zijnde dopingcontroles. Het bedrog kwam aan het licht toen Rotich journalisten van de Sunday Times, die zich uitgaven voor atletenmakelaars, voorstelde info te geven over controles. Hij werd hiervoor in augustus 2016 al voorlopig geschorst en mocht niet naar de Spelen in Rio. Naast de schorsing moet Rotich nog een boete van 5.000 dollar betalen. Hij heeft 21 dagen om bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in beroep te gaan.