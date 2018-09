Dopingzondaars Tatyana Lebedeva en Maria Abakumova moeten WK-medailles inleveren Redactie

05 september 2018

20u17

Bron: Belga 0 Doping in sport De Russische atletes Tatyana Lebedeva en Maria Abakumova verliezen hun medailles van de WK's atletiek van 2009 en 2011. Dat deelde de Athletics Intergrity Unit (AIU) mee. Beiden verloren ze na dopinggebruik eerder al hun olympische medailles.

Lebedeva wordt met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst, van 18 augustus 2008 tot 17 augustus 2010. Ze verliest zo haar zilveren medaille in het hink-stap-springen van het WK in Berlijn in 2009. Eerder werd haar zilveren medaille van de Spelen in Peking in 2008 al afgenomen.

Abakumova wordt vier jaar geschorst, eveneens met terugwerkende kracht van 21 augustus 2008 tot 20 augustus 2012. Ook de speerwerpster moet haar zilveren medaille van in 2009 inleveren, maar ook een gouden plak van het WK in 2011 in Daegu. Ook haar zilveren medaille van op de Spelen in Peking werd al afgenomen.